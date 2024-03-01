Kolombiya'dan gıda bekleyen Filistinlilere ateş açan katil İsrail'e kınama

Kolombiya, İsrail'in gıda bekleyen Filistinlilere ateş açmasını "en güçlü şekilde" kınadı
Açıklamada,
112 kişinin hayatını kaybettiği, 760 kişinin yaralandığı saldırıya dikkat çekilerek, İsrail'den uluslararası insani hukuka saygı göstermesi ve uluslararası taahhütlerini yerine getirmesi istendi.
İsrail'in Uluslararası Adalet Divanı tarafından talep edilen "geçici" tedbirlere uyması gerektiği vurgulanan açıklamada, "Gazze'de sağlık krizi felaket boyutlarına ulaştı. Sivillerin korunması ve insani yardıma erişimin sağlanması gerekiyor." ifadesi yer aldı.
Kolombiya hükümetinin, Gazze'de yaşanılanları yakından takip etmeyi sürdüreceği belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun da desteğiyl
e "acil" ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edildi.
Katil İsrail ordusu dün, Gazze kentinin güneyinde,
Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan Reşid Caddesi üzerindeki Nablusi Kavşağı'nda insani yardım bekleyen Filistinlileri bombalayarak ve ateş açarak hedef almış, saldırıda 112 Filistinli hayatını kaybetmiş, 760 Filistinli yaralanmıştı.
İsrail güvenlik kaynakları, yardım tırlarının etrafını saran Filistinlilerin, tırların geçişini sağlayan İsrail askerlerine
"tehdit oluşturacak biçimde yaklaştığını"
savunarak, İsrail askerlerinin duruma ateş açarak karşılık verdiğini itiraf ettiğini aktarmıştı.
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2 saat önce