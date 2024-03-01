Kolombiya'dan gıda bekleyen Filistinlilere ateş açan katil İsrail'e kınama

İsrail, günlerdir ağızlarına bir lokma yemek girmeyen ve yardım TIR'larını bekleyen Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda 112 Filistinli can verirken, binden fazlası da yaralandı. Vahşi siyonistler, cesetleri ve yaralıları da tank paletleri altında ezerek paramparça etti.