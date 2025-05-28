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Komşu ülkede büyük panik: 4 şehirde OHAL ilan edildi

Komşu ülkede büyük panik: 4 şehirde OHAL ilan edildi

09:2828/05/2025, Çarşamba
G: 28/05/2025, Çarşamba
AA
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Yunanistan’ın Serres kentinde içme suyunda tehlikeli seviyede uranyum tespit edilmesi üzerine, Serres, Lefkonas ve Kristos’ta olağanüstü hal kararı alındı.

Yunan Devlet Televizyonu ERT’in haberine göre, Serres, Lefkonas ve Kristos yerleşim birimlerinde içme suyunda yüksek oranda uranyum bulunması nedeniyle Sivil Koruma Genel Sekreteri tarafından olağanüstü hal ilan edildi. Bu karar, su kaynaklarındaki kirliliğin çözümü için süreci hızlandırmak ve halkın sağlığını korumak amacı taşıyor.

Belediye başkanının talebiyle karar alındı

Serres Belediye Başkanı Varvara Bitlianga’nın talebi doğrultusunda alınan olağanüstü hal, 26 Haziran’a kadar yürürlükte kalacak. Bu kapsamda belediye ve ilgili kurumlar, olağanüstü hal kapsamında finansal araçlara erişim sağlayarak sorunun giderilmesine yönelik çalışmalarını hızlandıracak.

Tehlikeli sularla mücadele sürüyor

Geçen hafta yapılan denetimlerde beş yerleşim bölgesinde içme suyunda tespit edilen uranyum oranlarının sağlığı tehdit eden seviyelerde olduğu belirlendi. Bu bölgelerde suyun içilmesi ve yemek pişirme amacıyla kullanılması yasaklandı.


Bölgede yaşanan bu gizemli uranyum kirliliğinin kaynağı henüz tam olarak açıklanmazken, yetkililer hızlı ve etkili çözümler için çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar ise günlük yaşamlarını olumsuz etkileyen bu durumun sona ermesini bekliyor.



#yunanistan
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