Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Lukonde istifa etti

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Lukonde'nin kendinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye sunduğu bildirildi.

Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin Başbakan ve Hükümetinin istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, mevcut hükümetin yeni hükümet atanana kadar askeri görevleri yerine getirerek göreve devam edeceği duyuruldu.