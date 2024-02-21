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Kongo Demokratik Cumhuriyeti Başbakanı Lukonde istifa etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Başbakanı Jean-Michel Sama Lukonde istifasını Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi'ye sundu. Lukonde, Şubat 2021'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

07:45 - 21/02/2024 Çarşamba
AA
Jean-Michel Sama Lukonde
Jean-Michel Sama Lukonde

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Başbakan Lukonde'nin kendinin ve hükümetinin istifasını Cumhurbaşkanı Tshisekedi'ye sunduğu bildirildi.


Cumhurbaşkanı Tshisekedi'nin Başbakan ve Hükümetinin istifasını kabul ettiği belirtilen açıklamada, mevcut hükümetin yeni hükümet atanana kadar askeri görevleri yerine getirerek göreve devam edeceği duyuruldu.


Lukonde, Şubat 2021'den bu yana başbakanlık görevini yürütüyordu.

KDC'de 20 Aralık 2023'de düzenlenen cumhurbaşkanı seçimini, oyların yüzde 73,34'ünü alarak kazanan Tshisekedi, 20 Ocak'ta yemin edip ikinci dönem için KDC'nin cumhurbaşkanı olmuştu.




#Jean-Michel Sama Lukonde
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti
#Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi
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