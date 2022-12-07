Dünya Kongo Demokratik Cumhuriyetinde isyancıların saldırısı sonucu 272 sivil yaşamını yitirdi
AFRİKA

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısı sonucu 272 sivil yaşamını yitirdi

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların 2 Aralık gecesi düzenlediği saldırıda 272 sivilin hayatını kaybettiği bildirildi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde isyancıların saldırısı sonucu 272 sivil yaşamını yitirdi
Arşiv

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların düzenlediği saldırıda 272 sivil yaşamını yitirdi.

KDC Sanayi Bakanı ve Eski Kuzey-Kivu Valisi Julien Paluku, Kuzey-Kivu eyaletinin Rutshuru bölgesine bağlı Kishishe kasabasında 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grup üyelerinin 2 Aralık gecesi düzenledikleri saldırıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Katliam olarak değerlendirildi

Saldırıyı katliam olarak değerlendiren Paluku, 17’si çocuk 272 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Uluslararası Ceza Mahkemesine soruşturma talebinde bulunuldu

Paluku, olayla ilgili Adalet Bakanı'nın Uluslararası Ceza Mahkemesince soruşturma talep etmek için Lahey’e gittiğini aktardı.

Ülkenin doğusunda M23 üyeleri ile güvenlik güçleri arasında Kasım 2021’den bu yana şiddetli çatışmalar yaşanıyor.

KDC hükümeti, Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmesinden korkulan M23'ü Ruanda'nın desteklediğini ileri sürüyor.

Ruanda iddiaları reddederken, iki ülke arasındaki siyasi ve diplomatik gerginlik devam ediyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, KDC sınırlarında çıkarılan bazı değerli madenler, sınır bölgelerindeki isyancılar eliyle komşu ülkelere kaçırılıyor.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış için taraflar bir araya gelecek
DÜNYA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde barış için taraflar bir araya gelecek

Doğu Afrika ülkelerinden Kongo için 'ateşkes ve silahsızlandırma' kararı
DÜNYA
Doğu Afrika ülkelerinden Kongo için 'ateşkes ve silahsızlandırma' kararı
Gizemini koruyor

Gizemini koruyor

Mardin'de köylülerin geçim kaynağı oldu.
Türkiyenin en büyüğü

Türkiye'nin en büyüğü

Karadeniz'de bulundu: Herkes görmeye gidecek.
TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay: Bugün komisyon 7 bin 585 lira açlık sınırından başlayarak masaya oturacak

Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki iddialarına ve altılı masanın anayasa teklifine sert tepki.

​Türkiye'de en çok satılan otomobiller: Liste tek tek açıklandı.

Şans eseri buldu: Değerine paha biçilemiyor.

​MİT'ten sınır ötesinde nokta operasyon.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.