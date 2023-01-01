Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

CODECO isyancıları, haziranda KDC'nin Ituri ve Djugu bölgelerinde sivillere yönelik şiddet olaylarına son verdiklerini açıklamalarına karşın saldırılarına kademeli olarak yeniden başladı.

BM'den yapılan açıklamaya göre KDC'de CODECO ve diğer silahlı isyancı gruplar tarafından aralık 2022'den bu yana en az 195 kişi öldürüldü.