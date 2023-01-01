Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Itiru bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş sivillere yönelik silahlı saldırıda 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.
Bölgede sivil toplum çalışmaları yürüten Jean Vianney Ngesse, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce sivillerin yaşadığı kampa silahlı saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.
Ngesse, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.
CODECO isyancıları, haziranda KDC'nin Ituri ve Djugu bölgelerinde sivillere yönelik şiddet olaylarına son verdiklerini açıklamalarına karşın saldırılarına kademeli olarak yeniden başladı.
BM'den yapılan açıklamaya göre KDC'de CODECO ve diğer silahlı isyancı gruplar tarafından aralık 2022'den bu yana en az 195 kişi öldürüldü.