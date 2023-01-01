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Dünya

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Itiru bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş sivillere yönelik silahlı saldırıda 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

10:04 . 20/01/2023 Cuma
AA
Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) Itiru bölgesinde ülke içinde yerinden edilmiş sivillere yönelik silahlı saldırıda 5'i çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.


Bölgede sivil toplum çalışmaları yürüten Jean Vianney Ngesse, basına yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz kişilerce sivillerin yaşadığı kampa silahlı saldırı düzenlendiği bilgisini paylaştı.


Ngesse, gece saatlerinde düzenlenen saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 8 kişinin yaralandığını kaydetti.


Yaşamını yitirenlerden 5'inin çocuk olduğunu belirten Ngesse,
"Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO) isyancıları insanları öldürdü ve kaldıkları yerlere zarar verdi."
ifadesini kullandı.

CODECO isyancıları, haziranda KDC'nin Ituri ve Djugu bölgelerinde sivillere yönelik şiddet olaylarına son verdiklerini açıklamalarına karşın saldırılarına kademeli olarak yeniden başladı.


2022'den bu yana 195 kişi öldürüldü

BM'den yapılan açıklamaya göre KDC'de CODECO ve diğer silahlı isyancı gruplar tarafından aralık 2022'den bu yana en az 195 kişi öldürüldü.



#KDC
#Kongo'nun Kalkınması İttifakı (CODECO)
#Silahlı saldırı
2 saat önce
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı: 5'i çocuk 7 kişi hayatını kaybetti
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