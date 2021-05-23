Kongo’da yanardağı patladı: 1,5 milyon nüfuslu şehir tahliye ediliyor Afrika’nın en aktif volkanlarından biri olan Kongo'daki Nyiragongo yanardağının patlaması üzerine 1.5 milyon nüfuslu Goma şehri tahliye ediliyor. Kongolular, yanlarına aldığı eşyalarıyla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gidiyor.

Haber Merkezi 23 Mayıs 2021, 08:04 Son Güncelleme: 23 Mayıs 2021, 08:23 İHA