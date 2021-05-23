Dünya Kongoda yanardağı patladı 1,5 milyon nüfuslu şehir tahliye ediliyor
AFRİKA

Kongo’da yanardağı patladı: 1,5 milyon nüfuslu şehir tahliye ediliyor

Afrika’nın en aktif volkanlarından biri olan Kongo'daki Nyiragongo yanardağının patlaması üzerine 1.5 milyon nüfuslu Goma şehri tahliye ediliyor. Kongolular, yanlarına aldığı eşyalarıyla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gidiyor.

Haber Merkezi İHA
Kongo’da yanardağı patladı: 1,5 milyon nüfuslu şehir tahliye ediliyor
Nyiragongo yanardağı

Afrika’daki en aktif volkanlardan biri olan Nyiragongo yanardağında patlama meydana geldi. Yanardağın patlaması nedeniyle 1.5 milyon nüfuslu Goma şehri risk altında.

Yetkililer, yerel halkı tahliye çalışmalarını sürdürüyor. Yerel halkın yanlarına aldığı eşyalarla birlikte komşu ülke Ruanda sınırına gittikleri görüldü.

GÖKYÜZÜ KIRMIZIYA BOYANDI

Patlama kilometrelerce uzak da meydana gelse de bölgede bulunan çok sayıda yerleşim yerinden görülürken, gökyüzünü kırmızıya boyadı.

Kongo hükümet sözcüsü Patrick Muyaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hükümet Goma’daki durumu yakından izliyor" dedi.

Nyiragongo en son 2002 yılında patladığında 250 kişi hayatını kaybetmiş, Goma’da 120 bin kişi evsiz kalmıştı.

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