Dünya Kongreyi korumak pahalıya patladı Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar
AMERİKA

Kongre'yi korumak pahalıya patladı: Ulusal Muhafızların maliyeti yaklaşık 500 milyon dolar

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

Haber Merkezi AA
Kongre baskını sonrasında binlerce Ulusal Muhafız görev yapmıştı.
Kongre baskını sonrasında binlerce Ulusal Muhafız görev yapmıştı.

ABD’de 6 Ocak’taki Kongre baskının ardından binaya konuşlandırılan Ulusal Muhafızların maliyetinin yaklaşık yarım milyar dolar olduğu bildirildi.

26 bin Ulusal Muhafız görev yaptı

ABD’li yetkililer, Kongre binasını korumak için başkente 4 bölgedeki 50 eyaletten getirilen yaklaşık 26 bin Ulusal Muhafız’ın maliyetinin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu açıkladı.

Söz konusu maliyet tutarının muhafızların eyaletlerden Washington’a ulaşımı, maaşları, barınma, sağlık ve gıda gereksinimlerini kapsadığını belirten yetkililer, söz konusu tutarın muhafızlar gelecek ay başkentten ayrılana kadar ilgili masrafların karşılanmasına yetmesini beklediklerini kaydetti.

Ulusal Muhafızların gelecek ay ortasında başkentten ayrılması bekleniyor.

Trump yanlıları, Kongre'yi basmıştı

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici, 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.

Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici, Kongre'ye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.

Çıkan çatışmalarda, 1'i polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongre'ye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.

Washington'da adım başı asker: Yönetim binalarının önü Ulusal Muhafızlarla dolu
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ABD’de 6 Ocak’ta Kongre binasına gerçekleştirilen baskının ardından ülke genelinde güvenlik önlemleri üst seviyelere çıkarıldı. Beyaz Saray ve Kongre çevresinde yollar kapatılırken, demir bariyerlerle kapatılan alana zorla girmeye çalışan kişiler gözaltına alınıyor
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Alınan önlemler kapsamında başkent Washington D.C’de Ulusal Muhafızlar sokaklarda görev almaya başladı. Seçilmiş Başkan Joe Biden’ın Çarşamba günü gerçekleştirilecek yemin töreni öncesi olası bir saldırı için harekete geçen Ulusal Muhafızlar, başkent Washington D.C’de görev yapıyor. Baskının ardından önlemlerin alındığı Washington D.C’de yönetim binalarının önü görevli Ulusal Muhafızlarla dolu.
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Washington'da adım başı asker: Yönetim binalarının önü Ulusal Muhafızlarla dolu
ABD'de Kongre binasına yönelik baskının ardından Washington D.C'de arttırılan güvenlik önlemleri kapsamında Ulusal Muhafızlar, yönetim binalarının önünde güvenliği sağlıyor.


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