Koridorda trafik hızlanıyor: 3 tahıl gemisi daha yola çıktı

İlk sevkiyatın 1 Ağustos’ta başladığı ‘tahıl koridorunda’ sistem işliyor. 58 bin ton mısır taşıyan 3 gemi dün Ukrayna limanlarından çıktı. Gemilerin rotası Türkiye, İngiltere ve İrlanda.

GÜNDE 3 GEMİ

Sevkiyat anlaşması kapsamında, Ukrayna’daki limanlardan günde 3 geminin çıkması planlanıyor. Gelişmelere göre sevkiyatın günde 2 gemiye düşebileceği de belirtiliyor. Şu anda Ukrayna limanlarında bekleyen yaklaşık 70 tahıl gemisi bulunuyor. 1 Ağustos’ta başlayan sevkiyatta, şu ana kadar 1 tahıl gemisinin sevkiyatı gerçekleştirildi.

Dün, 58 bin ton mısır taşıyan üç gemi Türkiye, İrlanda ve İngiltere’ye gitmek üzere yola çıktı. Sevkiyatların, anlaşma kapsamındaki 3 ay içinde bitirilmesi planlanıyor. 120 günlük takvim için imzalanan anlaşma, süre bittiğinde otomatik olarak yenilenebilecek.

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Kilyos açıklarında müşterek denetleme timi tarafından denetlenen “Fulmar S” isimli gemi, Ukrayna’nın Çornomorsk Limanı’na gitmek üzere yola çıktı.

TÜRKİYE’YE 12 BİN TON MISIR

Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’nda bekleyen POLARNET isimli Türk bayraklı gemi de Karasu Limanı’na gelmek üzere yola çıktı. 12 bin ton mısır taşıyan gemi, Karasu’ya gelmeden önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından kontrol edilecek.

Ukrayna’dan ayrılan bir başka tahıl gemisi olan “Rojen” de İngiltere’ye gidecek. 13 bin ton mısır taşıyan gemi Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan yola çıktı. Müşterek Koordinasyon Merkezi, Malta bayraklı geminin rotasını aralıksız takip ediyor.

Ukrayna’dan Avrupa’ya gidecek olan üçüncü gemi de İrlanda’ya doğru yola çıktı. 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navistar isimli gemi Odessa Limanı’ndan hareket etti. Bu gemi de yine Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutulacak.

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YOLUNA DEVAM EDİYOR

Son olarak Ukrayna’nın Çernomorsk Limanı’ndan tahıl alacak olan Barbados bandıralı “Fulmar S” isimli boş geminin Kilyos açıklarında Müşterek Koordinasyon Merkezi timi tarafından denetimi tamamlandı ve Ukrayna’ya doğru yola çıktı. Ukrayna limanlarından çıkan ilk gemi olma özelliğini taşıyan Razoni adlı mısır yüklü geminin ise Lübnan’ın Tripoli Limanı’na doğru seyri devam ediyor.

SİSTEM TIKIR TIKIR ÇALIŞIYOR

Tesis edilen koridor, gerçekleşen ve limanlardan ayrılan gemilere bakıldığında müşterek koordinasyon merkezinden gemilerin denetime kadar sorunsuz çalışmaya devam ediyor. Ukrayna sahillerinde şu anda Türkiye’ye ait 22 nakliye gemisi ülkeye dönmeyi bekliyor. Gemilerde bulunan personelin büyük bir kısmı tahliye edilirken, gemilerin tahıl, ayçiçek yağı, demir ve kömür yüklü olduğu açıklanmıştı.

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12 Türk personel var

Ukrayna’dan hareket eden mısır yüklü gemi “Polarnet”in kaptanı Ahmet Yücel Alibeyler, güzergah ve zaman bilgisini paylaştı. Yolculuklarının normal şartlarda 28 saat sürmesinin beklendiğini kaydeden Alibeyler, “Gemimiz İstanbul’a gelecek. Gemide ben dahil 12 Türk personel ile mısır var.” diye konuştu. Gemi, Sakarya’nın Karasu ilçesine varmadan önce İstanbul’un kuzeyinde Müşterek Denetleme Timi tarafından denetime tabi tutulacak.

Hulusi Akar

Planlandığı şekilde devam ediyor

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddesi yüklü gemilerin durumuyla ilgili bilgi verdi. Akar, davetlisi olarak Türkiye’ye gelen Sierra Leone Savunma Bakanı Kellie Hassan Conteh’i ağırmalasında konuşan Akar, İstanbul’da kurulan Müşterek Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaların devam ettiğini belirterek, şunları söyledi: “Merkezdeki arkadaşlarımız, görevliler karşılıklı anlayış ve koordinasyon içerisinde söz konusu anlaşmanın başarılı, aksaksız bir şekilde yürümesi için gayret gösteriyor. Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Ukrayna limanlarından ilk gemi daha önce çıkmıştı, Lübnan’a doğru seyrine devam ediyor. Faaliyetlerimiz şu ana kadar planlandığı şekilde, aksaksız olarak anlaşmalarda ifade edildiği gibi devam ediyor.”

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