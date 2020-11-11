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Dünya Koronavirüs aşısının arkasındaki iki Türk Çay demleyerek kutladık
AMERİKA

Koronavirüs aşısının arkasındaki iki Türk: Çay demleyerek kutladık

Dünya koronavirüs aşısını geliştiren BioNTech'in kurucu ortakları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi konuşuyor. New York Times gazetesi iki milyarder bilim insanı olarak bahsettiği Şahin ve Türeci'nin yaşam hikayelerine yer verdi. New York Times'ta yer alan habere göre çift, aşının test sonuçlarını evde çay demleyerek kutladı. Bugünkü şirketlerinin değeri 21 milyar dolara ulaşan çiftin arabalarının olmadığı, işe yakın bir apartmanda oturarak şirketlerine bisikletle gidip geldikleri öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Şahin ve Özlem Türeci
Uğur Şahin ve Özlem Türeci

Dünyanın en büyük ilaç firmalarından Amerikan Pfizer, geliştirilen Covid-19 aşısının son klinik aşamada yüzde 90'dan fazla başarı oranı elde ettiğini duyurdu . Gözler Pfizer'a imtiyaz hakları verecek olan Alman ortak BioNTech firmasına çevrildi. Bin 500 çalışanı olan bu şirketin iki kurucusu Türk.

New York Times gazetesi Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin hikayelerine "Koronavirüsü yenen aşının arkasındaki takım" başlıklı haberde yer verdi.

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ALMANYA'NIN EN ZENGİNLERİ ARASINDALAR

BioNTech'in bugün piyasa değeri 20 milyar Euro olarak ifade ediliyor. Çift, Almanya'daki en zengin 100 kişi arasında gösteriliyor.

İŞE BİSİKLETLE GİDİYORLAR

New York Times gazetesinde yer alan haberde çiftin işe yakın bir apartman dairesinde yaşadığı, arabalarının olmadığı ve işe bisikletle gidip geldikleri belirtildi.

Şahin ve Türeci'nin aşı ile ilgili test sonuçlarını evlerinde öğrendikleri ve bu güzel haberi çay demleyerek kutladıkları öğrenildi.

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ŞAHİN VE TÜRECİ KİMDİR?

İskenderun doğumlu olan Şahin, her zaman doktor olma hayali kurmuş ve bunu başarmış. Genel olarak kanser ilaçları ve tadavi yöntemleri üzerinde uzmanlaşan şirket salgın sonrası tüm dikkatini aşı çalışmalarına verdi.

Çevresinde mütevazi bir kişi olarak bilinen Şahin'in eşi Türeci ile Hamburg'daki çalışmaları sırasında tanıştı.

Türeci, 1967 Almanya doğumlu. Türeci'nin babası Almanya'ya göçmeden önce de İstanbul'da doktorluk yapıyordu.

Türeci, on yıl boyunca Klinik ve Bilimsel Danışma Kurulu'nda görev yaptıktan sonra 2018'de BioNTech Tıp Şefi oldu.

Bugün 53 yaşında olan Türeci aynı zamanda Kanser İmmünoterapi Derneği Başkanılığını sürdürüyor.

AŞI ÇALIŞMALARI NASIL BAŞLADI?

Çift, koronavirüs salgını küresel bir pandemiye dönüşmeden önce bunun gerçekleşeceğini öngörerek 25 yıldır geliştirdikleri bu yöntemle derhal aşı çalışmalarına başlamaları gerektiğine karar vermiş.

İngiliz The Telegraph gazetesine konuşan Şahin, verdiği demeçte bunu bir insani görev kabul ettiklerini ve ekiplerini toplayarak "Artık işimiz bu virüsü yenmek" dediğini aktarıyor.

BioNTech şirketinde de mRNA teknolojisini kullanarak aşı alanında devrim yapmayı hedefleyen çift, aynı yöntemi Covid-19 aşısı için kullandı.

mRNA yöntemi ile geleneksel yöntemlere göre daha hızlı ve daha fazla aşı üretilebiliyor. Bu şekilde şirket yıl sonuna kadar 100 milyon dozdan fazla aşı üretmiş olmayı hedefliyor.

Yönetim kurulunu acil toplantıya çağıran ikili, Çin'de yaşananların tüm dünyayı etkilemeyeceklerini düşünen yöneticileri ikna etmek için çaba sarf etmiş.

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