Dünya Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırları kapatan İsrailde hahamın cenazesinde izdiham yaşandı
ORTADOĞU

Koronavirüs önlemleri nedeniyle sınırları kapatan İsrail'de hahamın cenazesinde izdiham yaşandı

İsrail'de bir din okulunun başkanı olan Haham Meshulam Dovid Soloveitchik, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Soloveitchik'in cenazesindeki yoğunluk şaşırttı. Cenazeye gelen yüzlerce kişi koronavirüs önlemlerini hiçe saydı.

Haber Merkezi DHA
İsrail'de hahamın cenazesinde izdiham yaşandı.
İsrail'de hahamın cenazesinde izdiham yaşandı.

İsrail'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Haham Meshulam Dovid Soloveitchik'in cenazesinde koronavirüs önlemlerini hiçe sayan binlerce kişi törene katıldı.

Yetkililerin izdihama karşı uyarısını takmayan binlerce kişi koronavirüs riskine rağmen cezaneye katıldı. Cenaze alayı, Kudüs'ün Sanhedria mahallesindeki yeşivasının karşısındaki evinden saat 11'de ayrıldı. Har Hamenuhot mezarlığına gömülecek olan din adamının cenazesi için binlerce kişi toplandı.

CENAZE TÖRENİNE REKOR KATILIM
Hahamın cenaze törenine 10 binlerce kişi katıldı. Cenaze töreninde 10'dan fazla kişinin açık hava toplantılarında bir araya gelmesine getirilen kısıtlamaları kamuoyu önünde reddedenler, hahamın evinin çevresinde toplandı.


İSRAİL MEDYASINDAN ELEŞTİRİ
İsrail medyası, önlem almakta başarısız olan polisin, cenaze töreni alanından çekildiği eleştirisinde bulundu. Öte yandan, dünyada aşılama oranında en iyi rakamlara sahip olan İsrail'de vakalar hala devam ederken önlemlerin bir sonraki karara kadar sürdürülmesi bekleniyor.


ÜLKEDE SON DURUM
İsrail Sağlık Bakanlığı, salgının başlamasından bu yana 640 binden fazla koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı. Öte yandan, ülkede en az 4 bin 745 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

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