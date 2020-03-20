Dünya Koronavirüs vaka sayısı 63e yükselince ülkede OHAL ilan edildi
AFRİKA

Koronavirüs vaka sayısı 63'e yükselince ülkede OHAL ilan edildi

Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs nedeniyle Fas’ta vaka sayısının 63’e yükselmesi ile olağanüstü hal ilan edildi.

Haber Merkezi İHA
Fas'ta OHAL ilan edildi
Fas'ta OHAL ilan edildi

Fas’ta korona virüsüyle mücadele devam ederken, ülkedeki vak’a sayısı 63’e yükseldi. Korona nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybettiği Fas’ta 2 vak’a ise tamamen iyileşti. Faslı yetkililer, tedbirlere yönelik görüşmenin ardından olağanüstü hal ilan etti.

SÜRESİZ OHAL İLAN EDİLDİ

Faslı yetkililer OHAL kararının “kontrol altında almak amacıyla ülke genelinde süresiz olağanüstü hal ve hareket kısıtlaması" ilan etti. Fas İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "olağanüstü hal ülkenin ekonomisi durdurmak anlamına gelmez. Ancak, virüsünü yayılmaması için vatandaşların hareketini sınırlamayı çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Açıklamada vatandaşların panik yapmaması ifade edilirken, gıda, ilaç gibi temel ihtiyaçlara yönelik tüm önlemlerin alındığı kaydedildi.

Alınan kararlar kapsamında eczaneler, banklar, benzin istasyonları açık kalacak. Çalışanlar ise, iş gitmek için çalıştığı firmadan belge alarak sokağa çıkabilecek. Faslı güvenlik güçleri tüm gün, kontrollerde bulunarak Fas vatandaşlarını sokağa çıkmamaları konusunda uyardı. Karar uymayarak sokağa çıkanlara para cezası uygulanacak.

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