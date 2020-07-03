Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Koronavirüse yakalananları idam eden Kim Jong Pandemiyle mücadelede parlak bir başarı sergiledik
ASYA

Koronavirüse yakalananları idam eden Kim Jong: Pandemiyle mücadelede parlak bir başarı sergiledik

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgınla mücadelede ‘parlak bir başarı’ elde ettiğini söyledi.

Haber Merkezi Diğer
Kim Jong Un
Kim Jong Un

Bugüne kadar tek bir koronavirüs vakasının görülmediğini savunan Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgınla mücadelede ‘parlak bir başarı’ elde ettiğini söyledi.

Virüs ilk yayılmaya başladığı zaman hemen sınırlarını kapatarak binlerce kişiyi karantina altına alan Kuzey Kore’nin salgına karşı verdiği başarılı mücadele Kim Jong-un tarafından bir kez daha ilan edildi.

İstikrarı koruduk

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre politbüro toplantısında konuşan Kim, ‘kötücül virüsün ülkeye girmesini önlediklerini ve istikrarı koruduklarını’ belirtti.

Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıklamıştı.

Abone Ol Google News
Erdoğan talimat verdi

Erdoğan talimat verdi

​Soylu, Koca ve Selçuk patlamanın olduğu bölgeye gidiyor.
Bir garip olay

Bir garip olay

Kadın önce erkeği yumruklayıp tekmeledi, sonra el ele yürüdü.
Sakaryada yeryerinden oynadı

Sakarya'da yer
yerinden oynadı

Havai fişek fabrikasında patlama oldu, dumanlar yükseliyor, Kocaeli ve Düzce'den yardım istendi.

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

İşte maaşlara yansıyacak zam oranı.

Elektriğe yeni tarife geliyor

Elektriğe yeni tarife geliyor

​Bakan Dönmez açıkladı: Ağustos ayında başlıyor.

​İçeride ve dışarıda operasyonların kaderini değiştirdi.
Almanya'dan<br>itiraf gibi sözler

Almanya'dan
itiraf gibi sözler

"Türkiye aleyhine öfke oluşturmak için kullanılıyor."
En kötü fırlayışın<br>çok daha ötesinde

En kötü fırlayışın
çok daha ötesinde

Amerikalı uzmandan koronavirüs vakalarındaki artışla ilgili uyarı.
Havadan<br>desteklendi

Havadan
desteklendi

​İçişleri Bakanlığı: İki terörist etkisiz hale getirildi.
Listede Türkiye yok

Listede Türkiye yok

​Dev ülkelere kısıtlama getirip Türkiye'yi önerdiler.
Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

Özgürlüğe evet sosyal teröre hayır!

​Gezi olaylarından, 17-25 Aralık'a, Kobani'den 15 Temmuz'a yalan haberler...
Heyecanlı bekleyiş

Heyecanlı bekleyiş

​Milyonların beklediği kararın bugün ya da birkaç gün içinde açıklanması bekleniyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.