Koronavirüse yakalananları idam eden Kim Jong: Pandemiyle mücadelede parlak bir başarı sergiledik

Bugüne kadar tek bir koronavirüs vakasının görülmediğini savunan Kuzey Kore’nin lideri Kim Jong-un, ülkesinin salgınla mücadelede ‘parlak bir başarı’ elde ettiğini söyledi.

Virüs ilk yayılmaya başladığı zaman hemen sınırlarını kapatarak binlerce kişiyi karantina altına alan Kuzey Kore’nin salgına karşı verdiği başarılı mücadele Kim Jong-un tarafından bir kez daha ilan edildi.

İstikrarı koruduk

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA'nın aktardığına göre politbüro toplantısında konuşan Kim, ‘kötücül virüsün ülkeye girmesini önlediklerini ve istikrarı koruduklarını’ belirtti.

Kore, Mayıs ayı başında genç bir çifti koronavirüs karantinası sırasında ülkeden kaçmaya teşebbüs ettikleri için idam ettiğini açıklamıştı.