Dünya Koronavirüsle dalga geçiyorlar Tanzanyalı lider maske takmayan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yiye teşekkür etti
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Koronavirüsle dalga geçiyorlar: Tanzanyalı lider maske takmayan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye teşekkür etti

Koronavirüs salgınını küçümsediği için eleştirilen Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkesini ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'nin maske takmamasının ülkede salgın olmadığını gösterdiğini söyledi.

Haber Merkezi AA
Tanzanyalı lider, Çinli Bakan'a maske takmadığı için teşekkür etti.
Tanzanyalı lider, Çinli Bakan'a maske takmadığı için teşekkür etti.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye maske takmadığı için teşekkür etti.

  • Swahili Times'ın haberine göre, Tanzanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını olmadığını ileri süren ve bu yüzden ülke ve dünya kamuoyunda tepki çeken Magufuli, yeni demir yolu hattı inşası için yapılan imza törenine katılan Çin Dışişleri Bakanı Vang'ın maske takmamasının ülkesinde Kovid-19 bulunmadığının ispatı olduğunu dile getirdi.

Törendeki konuşması sırasında Çinli heyet arasında tek maske takmayan kişi olan Vang'a işaret eden Magufuli, "Vang Yi'ye teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Kendisi ülkemizde koronavirüs olmadığını bildiği için maske takmıyor." dedi.

Tanzanya Devlet Başkanı John Magufuli, ülkesine resmi ziyarette bulunan Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'ye maske takmadığı için teşekkür etti.

Kendisi de maske kullanmayan Magufuli, konuşmasının ardından Çinli Bakanla el sıkıştı.

Kovid-19 aşısını ülkeye getirmek gibi planlarının olmadığını açıklayan Tanzanya, vakalara ilişkin verileri kamuoyuyla paylaşmıyor.

Magufuli'nin daha önce laboratuvara gizlice insan isimleri vererek hayvan, meyve ve yağ örnekleri gönderdiğini ve bir papaya ve keçinin sonuçlarının pozitif çıktığını söylemesi ülkede gündem olmuştu.

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