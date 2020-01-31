Dünya Koronavirüsü aşısı için tarih verildi 20 ay
AVRUPA

Koronavirüsü aşısı için tarih verildi: 20 ay

Koronavirüsü dünyayı tehdit etmeye devam ediyor. Virüs birçok ülkeye yayıldı ve önü alınamıyor. Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları coronavirüsü aşısının 20 aylık bir süre içerisinde tamamlanabileceğini bildirdi.

Haber Merkezi Reuters
Dünyayı korkutan koronavirüsü.
Dünyayı korkutan koronavirüsü.

Fransız Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, Çin'den dünyaya yayılmaya başlayan yeni tip koronavirüsü ile ilgili açıklamalarda bulundu. Pasteur Enstitüsü'nden bilim insanları, koronavirüsü tedavisinde kullanılması adına bir aşı geliştirmeye çalıştıklarını açıkladı. Enstitü yetkilisi Christophe D’Enfert gazetecilere yaptığı açıklamada aşının 20 ay içerisinde kullanılabileceğini ifade etti.

Enfekte olan insan sayısı 9 bin civarında

  • Çin sağlık yetkilileri bugün koronavirüsünde son durumu dünyaya duyurdu. Yapılan son açıklamada virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 213'e yükseldiği, enfekte olan insan sayısının da 9 bin 809 olduğu belirtildi.

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