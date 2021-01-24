Korsan saldırısına uğrayan Türk gemisiyle ilgili Bakan Çavuşoğlu'ndan açıklama: Gemi Gabon'da limana yaklaşıyor

Nijerya açıklarındaki Gine Körfezinde seyir halinde olan Mozart isimli Türk konteyner gemisi, dün korsan saldırısına uğradı. Korsanların silahlarla baskın düzenlediği gemideki Azerbaycanlı bir denizci hayatını kaybetti. 15 denizcinin korsanlar tarafından rehin alındığı olayla ilgili yetkililerden açıklama gelmeye devam ediyor.

"Süreci yakından takip ediyoruz"

Süreci yakından takip ettiklerini belirten Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. Gemide bulunan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu aktaran Çavuşoğlu, "Süreci yakından takip ediyoruz." dedi.

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"Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız"

Kısa süre içerisinde korsanlar tarafından saldırıya uğrayan Mozart Gemisi'nin kaptanıyla görüştüğünü söyleyen Bakan Çavuşoğlu, "Biraz önce kaptanla görüştüm gemi Gabon karasularında. Gemi güvenli şekilde limana yanaşmak için bekliyor. Gabon'dan da teknik personel talebinde bulunduk. Gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri yapacağız." ifadelerini kullandı.

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"Korsanlar dönüş sağlamadı"

Vatandaşların kurtarılması için koordineli görüşmelerin sürdüğünü belirten Çavuşoğlu, "Korsanlar henüz geri dönüş sağlamadılar. Gemi yabancı bandıralı, işletmeci ve 19 gemici Türk vatandaşı. Kaptanın morali iyi, personel de iyi. Herhangi yaralanma veya başka bir durum yok. Vefat eden Azerbaycanlı kardeşimizin naaşı var onu da gemi yanaşır yanaşmaz gerekli işlemleri başlatacağız" diye konuştu.