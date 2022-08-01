Kosova Başbakanı Kurti Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıya olduklarını belirtti

Kosova Başbakanı Albin Kurti, sosyal medyadan yayımladığı görüntülü mesajda, Kosova ile Sırbistan arasındaki son gerilime ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sırbistan’dan ülkeye giriş çıkışlar için talep edilen belgeler daha yürürlüğe girmeden Kosova’nın kuzeyindeki yasa dışı Sırp yapıları tarafından yolların kapatıldığını ve silah seslerinin duyulduğunu söyleyen Kurti, bunun öncesinde Belgrad ve Raşka’da korku ve tehdit açıklamaları ve toplantıları yapıldığını aktardı.

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Bugünkü agresif eylemlerin buralarda planlanıp kışkırtıldığını, ayaklanmaların ana sorumlularının Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Sırbistan Hükümeti'nin Kosova Ofisi Müdürü Petar Petkovic olduğunu öne süren Kurti, şu ifadeleri kullandı:

"Kosova hükümeti, ayrım yapmaksızın tüm vatandaşları ve ortak ülkemizin tamamı için hukuku, anayasacılığı, barışı ve güvenliği seven, bunlara saygı duyan ve uygulayan demokratik ve ilericidir. Devletimizin asayiş ve güvenlik organları bilgi topluyor, durumu izliyor ve kanun ile vatandaşların, egemenliğimiz ve toprak bütünlüğümüzü savunma doğrultusunda hareket edecek."

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Kurti, hükümet, İçişleri Bakanlığı ve Kosova Polisinin yayımlayacağı yazılı açıklamaların dikkatlice takip edilmesi çağrısında bulundu.

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Belgrad'taki basın kuruluşları ile Kosova'da Belgrad'a bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde hizmet eden medyanın yanlış bilgilendirilmelerine izin verilmemesini isteyen Kurti, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İlerleyen saatler, günler ve haftalar zorlu ve sorunlu olabilir. İyi tanıdığımız Sırp ulusal şovenizmi ile karşı karşıyayız. Siz vatandaşlarımız ve demokratik cumhuriyetimiz için gece gündüz çalışacağız, görevimizin başında olacağız. Birlikte, ülkenin her köşesine yerleştirerek düzen ve kanunu sağlamayı başarıyoruz. Desteğiniz için teşekkürler."

Kosova Hükümeti daha önce aldığı karar doğrultusunda, ülkede "yasa dışı" bir biçimde bulunan araç plakalarının "RKS" (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi sürecinin 1 Ağustos-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleşeceğini duyurmuş, bu süre zarfında vatandaşların birçok kolaylıktan yararlanma imkanına sahip olacağını bildirmişti.

Aynı şekilde 1 Ağustos itibariyle hükümetin bir ay önce aldığı karar doğrultusunda Sırbistan kimlik belgeli şahıslara ilişkin mütekabiliyet tedbirinin de uygulanacağı ifade edilmişti. Bu doğrultuda ülkeye, Sırp makamları tarafından verilen kimlik belgeleriyle gireceklere, Kosova'da kaldıkları süre boyunca kimlik belgeleri yerine geçecek bir beyan belgesi verileceği aktarılmıştı.

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Kosovalı yetkililerce, aynı ilkenin Belgrad tarafından da Kosova vatandaşlarına 11 yıldır uygulandığı kaydedilmişti.