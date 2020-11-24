Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Dünya Köylerini terk eden Ermeniler Nikol Paşinyana nefret kustu Umarım bir köpek gibi ölür
AVRUPA ASYA

Köylerini terk eden Ermeniler Nikol Paşinyan'a nefret kustu: Umarım bir köpek gibi ölür!

Azerbaycan'ın zaferi sonrasında bulundukları bölgeleri terk eden Ermenilerin Paşinyan'a olan öfkesi dinmiyor. Kelbecer'den ayrılan Arega Grigoryan isimli şahıs, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfkesini "Umarım bir köpek gibi ölür!" sözleriyle dile getirdi.

Haber Merkezi Diğer
Ermeniler evlerini ateşe vererek bölgeyi terk ediyor.
Ermeniler evlerini ateşe vererek bölgeyi terk ediyor.

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklardan ayrılan Ermeniler yaşadıkları bölgeleri tek ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a nefret kusuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan uzlaşı ve taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 10 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kimi bölgeler, Dağlık Karabağ'ın bir parçası ve bunun etrafındaki üç bölge, Azerbaycan'a verildi.

Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?
DÜNYA
Ermenistan'da asker aileleri Savunma Bakanlığı'nı bastı: Çocuklarımız nerede?

KÖYLERİNİ TERK EDİYORLAR

DW'nin haberine göre Ermenistan ile Azerbaycan arasında 30 yıl önce yaşanan çatışmalar sonrasında Şuşa’dan Azeri halkı kaçmak zorunda kalmıştı. Bugün ise Ermeniler kaçıyor.

Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın
DÜNYA
Paşinyan istifasını isteyenlere seslendi: Kolaysa gelin Türklerle siz savaşın

NEFRET KUSTULAR!

Kelbecer bölgesinden ayrılan Ermenilerin bir çoğu “geride hiçbir şey bırakmak istemiyoruz” diyerek kendi evlerini ateşe verdi.

Bölgeden ayrılmak zorunda kalan Arega Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfkesini "Umarım bir köpek gibi ölür!" sözleriyle dile getiriyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki yenilgisine halk hala çok kızgın. Azerbaycan'ın zaferinden sonra düzenlenen onlarca protestoda "Hain Paşinyan" sloganları atılmıştı.

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu savunanlar, ateşkes anlaşmasını imzalayan Paşinyan’ı Ermenistan topraklarını satmakla suçluyor.

Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış
DÜNYA
Paşinyan: Eylemciler bilgisayarımı, saatimi, parfümümü ve ehliyetimi çalmış

Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz
OYNAT 00:41
Azerbaycanlılardan Türkiye'ye teşekkür: Kardeş ülkenin bayrağını dalgalandırıyoruz
Dağlık Karabağ anlaşmasının ardından Karabağ'da bir grup Azerbaycanlı bir araya gelerek Türkiye'ye teşekkür etti. Karabağ'ın kurtarılmasında Türkiye'nin yardımlarına teşekkür eden Azerbaycanlılar bölgeye Türk bayrağı dikti.

Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
OYNAT 01:09
Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız
Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi.


Abone Ol Google News
Paşinyan umarım köpek gibi ölür!

'Paşinyan umarım köpek gibi ölür!'

Ağdam'ı tahliye eden Ermeniler ateş püskürdü.
Eşi için işkence odası yapmıştı

Eşi için işkence odası yapmıştı

Kan donduran olayda cani koca için istenen ceza belli oldu.
Bülent Arınç YİK üyeliğinden istifa etti

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

Siirtli kaşif uçan araba yaptı

​İlk denemede uçan arabanın ismi 'Ayyıldız' oldu.

Araba fiyatına satılıyor

Araba fiyatına satılıyor

​Her biri servet değerinde.

Turist rehberi gibi muhtar

Turist rehberi gibi muhtar

​3 dil biliyor, 40 milletten 15 bin yabancıya hizmet ediyor.
Vazife addediyoruz

Vazife addediyoruz

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajı.
Sonrasında<br>'eyvah' yetmez

Sonrasında
'eyvah' yetmez

​Kadına şiddet ile ilgili Bakan Soylu'dan önemli mesaj.
Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu
Gündem

Cani koca eşi için işkence odası yapmıştı: Eşinin tırnaklarını kerpetenle çeken adam için istenen ceza belli oldu

Şanlıurfa'da, dini nikahlı eşi Suriye uyruklu Mırvet N.'yi evin çatısındaki barakada günlerce zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekerek şiddet uygulayan İlyas Arık (28) hakkında, 'Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmeye teşebbüs, cebir, tehdit ve hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından 34 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı
Hayat

Öğretmenliği bir kalemde sildi: Kendini dünyada 70 kişide bir görülen Rohhad hastalığı olan kızına adadı

Uyku sırasında oksijen seviyesi düştüğü için makineye bağlı olarak uyuyan 9 yaşındaki Ela Naz Ateş’e dünyada 70 kişide görülen Rohhad sendromu teşhisi konuldu. Aynı zamanda ottoimmün ensefalit hastalığı bulunan Ela Naz yaşam mücadelesi verirken, kızına bakmak için işinden ayrılan İngilizce öğretmeni anne Nazlı Gacar, “Kızıma bakabilmek için öğretmenliğe devam edemedim. Annem, kira geliri ile bize destek oluyordu ancak ev depremde hasara uğradığı için kiracı çıktı ve o gelirimiz de elimizden gitti” dedi.

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?
Spor

Galatasaray’da Falcao Rizespor maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun tedavisine devam edildi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.