Köylerini terk eden Ermeniler Nikol Paşinyan'a nefret kustu: Umarım bir köpek gibi ölür!

Azerbaycan’ın kontrolüne geçen topraklardan ayrılan Ermeniler yaşadıkları bölgeleri tek ederken Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a nefret kusuyor.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında Rusya'nın arabuluculuğunda sağlanan uzlaşı ve taraflar arasında imzalanan ateşkes anlaşmasının 10 Kasım'da yürürlüğe girmesiyle, çoğunlukla Ermenilerin yaşadığı kimi bölgeler, Dağlık Karabağ'ın bir parçası ve bunun etrafındaki üç bölge, Azerbaycan'a verildi.

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KÖYLERİNİ TERK EDİYORLAR

DW'nin haberine göre Ermenistan ile Azerbaycan arasında 30 yıl önce yaşanan çatışmalar sonrasında Şuşa’dan Azeri halkı kaçmak zorunda kalmıştı. Bugün ise Ermeniler kaçıyor.

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NEFRET KUSTULAR!

Kelbecer bölgesinden ayrılan Ermenilerin bir çoğu “geride hiçbir şey bırakmak istemiyoruz” diyerek kendi evlerini ateşe verdi.

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Bölgeden ayrılmak zorunda kalan Arega Grigoryan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'a öfkesini "Umarım bir köpek gibi ölür!" sözleriyle dile getiriyor.

Ermenistan'ın Azerbaycan karşısındaki yenilgisine halk hala çok kızgın. Azerbaycan'ın zaferinden sonra düzenlenen onlarca protestoda "Hain Paşinyan" sloganları atılmıştı.

Dağlık Karabağ'ın Ermenistan'a ait olduğunu savunanlar, ateşkes anlaşmasını imzalayan Paşinyan’ı Ermenistan topraklarını satmakla suçluyor.

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OYNAT 01:09 Kelbecer'i yakıp yıkan Ermeniler: Her şeyi yakacağız, Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız Dağlık Karabağ anlaşması sonrası Kelbecer'i terk eden Ermeniler, evleri, kamu binalarını ve ormanlık alanları yakıyor. Kelbecer'i terk eden Ermenilerden biri Associated Press ajansına yaptığı açıklamada 'Her şeyi yakacağız. Müslümanlara hiçbir şey bırakmayacağız' dedi. BiP'te paylaş

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