Dünya Krematoryum yetersiz kaldı Koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşındı
KORONAVİRÜS

Krematoryum yetersiz kaldı: Koronavirüsten ölenler askeri araçlarla taşındı

İtalya’da koronavirüsten (Covid-19) en çok etkilenen bölgesindeki Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşındı.

Haber Merkezi DHA
Krematoryum yetersiz kalınca tabutlar askeri araçlarla taşındı.
Krematoryum yetersiz kalınca tabutlar askeri araçlarla taşındı.

İtalya’nın virüsten en çok etkilenen bölgesinden biri olan Lombardiya’nın Bergamo şehrindeki krematoryum, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Bunun üzerine virüs veya başka nedenlerle hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak İtalya ordusuna ait araçlarla başka şehirlerdeki krematoryumlara taşındı. 50 asker tarafından kontrol edilen yaklaşık 15 askeri aracın şehrin içinden geçtiği anlar ise kameralara yansıdı.

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Sosyal medyada askeri araçların görüntülerini ve fotoğraflarını paylaşan İtalyanlardan biri kişi ise durumu "Ülkemizin tarihindeki en üzücü fotoğraflardan biri" olarak niteledi.

İtalya'da krematoryum yetersiz kaldı, tabutlar askeri araçlarla taşındı
OYNAT 00:44
İtalya'da krematoryum yetersiz kaldı, tabutlar askeri araçlarla taşındı
İtalya'da koronavirüsten (Kovid-19) en çok etkilenen bölgesindeki Bergamo şehrinde bulunan krematoryum, ölü sayısındaki artış nedeniyle yetersiz kaldı. Hayatını kaybeden kişilerin cansız bedenleri, tabutlara konarak askeri araçlarla başka şehirlere taşındı. O anlar kameralara yansıdı.


İtalya'da ölü sayısı 2 bin 978 oldu


  • İtalya’da şu ana kadar 2 bin 978 kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti, 35 bin 713 kişi hasta ve 4 bin 25 kişide iyileşti.


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