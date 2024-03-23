Kremlin: Konser salonundaki terör saldırısının failleri yakalandı

Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024 akşamı silahlı saldırı gerçekleşti. Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıktı, yangında konser salonunun çatısının çöktüğü bildirildi.





Silahlı kamuflajlı saldırganlar konser başlamadan önce salona girerek yakın mesafeden sivilleri hedef aldı.

Terör saldırısı sonucu üçü çocuk 93 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların sayısı 146 olarak belirlendi. Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.





Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Moskova'daki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısından örgüt üyelerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Ancak örgüt, bu iddiayı destekleyecek veya kanıtlayacak başka hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Failler yakalandı

Kremlin'den aktarılana göre, Rusya FSB güvenlik servisi Başkan Vladimir Putin'e, Moskova yakınlarındaki ölümcül saldırı sonrasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





Bunların dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi.





Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, daha fazla suçlunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.







