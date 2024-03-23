Rusya'nın başkenti Moskova'daki Crocus City Hall konser salonunda 22 Mart 2024 akşamı silahlı saldırı gerçekleşti. Salonda patlayıcılar kullanılmasının ardından yangın çıktı, yangında konser salonunun çatısının çöktüğü bildirildi.





Silahlı kamuflajlı saldırganlar konser başlamadan önce salona girerek yakın mesafeden sivilleri hedef aldı.









Ölü sayısı artıyor

Terör saldırısı sonucu üçü çocuk 93 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda yaralananların sayısı 146 olarak belirlendi. Yaralılardan 60'ının ise durumunun ağır olduğu açıklandı.

Rusya Soruşturma Komitesinden yapılan yazılı açıklamada, dün terör saldırısının düzenlendiği Moskova'daki "Crocus City Hall" adlı konser salonundaki çalışmaların sürdüğü belirtildi. Ekiplerin enkaz çalışmalarında daha fazla cesede ulaştığı kaydedilen açıklamada, "An itibarıyla ölenlerin sayısı 115'e yükseldi" ifadesi kullanıldı.





Saldırıyı DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DAEŞ, sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda Moskova'daki konser salonunda gerçekleşen terör saldırısından örgüt üyelerinin sorumlu olduğunu ileri sürdü. Ancak örgüt, bu iddiayı destekleyecek veya kanıtlayacak başka hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Failler yakalandı

Kremlin'den aktarılana göre, Rusya FSB güvenlik servisi Başkan Vladimir Putin'e, Moskova yakınlarındaki ölümcül saldırı sonrasında 11 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.





Bunların dördünün doğrudan olaya karıştığı belirlendi.





Interfax'ın aktardığına göre Kremlin, daha fazla suçlunun belirlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.





Teröristlerin kimlikleri belli oldu

Rusya makamlarından yapılan açıklamaya göre saldırıyı yapan isimlerin tamamının Tacikistan'lı olduğu bildirildi. Açıklamada saldırganların isimlerine ve fotoğraflarına yer verildi:

Nasridinov Makhmadrasul Ismonov Rivozhidin Safolzoda Shokhinjonn Nazarov Rustam





'Teröristler Ukrayna'ya kaçmaya çalıştı'

Rus istihbaratı FSB'den yapılan açıklamada, başkent Moskova'daki Crocus City Hall konser salonundaki terör saldırısına katılanların yakalanmasına ilişkin bilgi verildi.





Saldırıya doğrudan karışan 4 terörist dahil 11 kişinin gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, teröristlerin suç ortaklarının belirlenmesi için çalışmaların sürdüğü kaydedildi.





Saldırının özenle planlandığı belirtilen açıklamada, saldırganların Ukrayna sınırına doğru kaçmaya çalıştığına işaret edildi. Açıklamada, "Terör saldırısından sonra suçlular Rusya-Ukrayna sınırını geçmeyi planladı. Ukrayna tarafında temasları vardı." ifadelerine yer verildi.





Açıklamada, terör saldırısıyla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.











