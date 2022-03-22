Dünya Kremlin Rusya Avrupa ve Amerika gibi haydutluk yapmıyor
ASYA

Kremlin: Rusya Avrupa ve Amerika gibi haydutluk yapmıyor

Kremlin Sözcüsü Peskov, başkent Moskova'da, gazetecilere güncel konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Rusya'nın ABD'nin kritik alt yapılarına siber saldırısı hakkında konuşan Peskov, ülkesinin Avrupa ve ABD gibi haydut olmadığını ifade etti.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Rusya ABD dahil Batı ülkeler gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor, Rusya savaşında son durum ne? Kremlinden savaş açıklaması
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

ABD Başkanı Joe Biden'nın, Rusya'nın ülkesindeki kritik altyapılara siber saldırı düzenleyebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya Federasyonu, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor." diye konuştu.

"Ukrayna ile müzakerelerin daha hızlı olmasını istiyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiği yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Ukrayna, egemen bir devlet ve burada devlet içinde süreçler olabilir ve olmalıdır." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, "İki heyetin müzakere masasında bulundurduğu maddeler de var. Bunların ayrıntılarına giremem. Bunların kamuoyuyla paylaşılmasının, istediğimizden daha yavaş ve daha az kapsayıcı süren müzakere sürecine zarar vereceğinden eminiz." değerlendirmesini yaptı.

'Müzakerelerin hızlanmasını istiyoruz'

Müzakerelerin daha hızlı ve kapsamlı olmasını istediklerini dile getiren Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde yerel yönetimlerin belirlenmesi için özel birimlerin oluşturulmadığını savundu.

Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi
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