Kremlin: Rusya Avrupa ve Amerika gibi haydutluk yapmıyor

ABD Başkanı Joe Biden'nın, Rusya'nın ülkesindeki kritik altyapılara siber saldırı düzenleyebileceği yönündeki açıklamasını değerlendiren Peskov, "Rusya Federasyonu, ABD dahil Batı ülkelerinin birçoğu gibi devlet düzeyinde haydutluk yapmıyor." diye konuştu.

"Ukrayna ile müzakerelerin daha hızlı olmasını istiyoruz"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya ile muhtemel uzlaşma konularının Ukrayna’da referanduma sunulması gerektiği yönündeki açıklamasını yorumlayan Peskov, "Ukrayna, egemen bir devlet ve burada devlet içinde süreçler olabilir ve olmalıdır." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin, "İki heyetin müzakere masasında bulundurduğu maddeler de var. Bunların ayrıntılarına giremem. Bunların kamuoyuyla paylaşılmasının, istediğimizden daha yavaş ve daha az kapsayıcı süren müzakere sürecine zarar vereceğinden eminiz." değerlendirmesini yaptı.

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'Müzakerelerin hızlanmasını istiyoruz'

Müzakerelerin daha hızlı ve kapsamlı olmasını istediklerini dile getiren Peskov, Rus ordusunun Ukrayna'da ele geçirdiği bölgelerde yerel yönetimlerin belirlenmesi için özel birimlerin oluşturulmadığını savundu.

FOTOĞRAF 7 Rusya-Ukrayna savaşı 27. gününde devam ediyor. Ukrayna'nın birçok bölgesini hedef alan Rusya'nın meydana getirdiği yıkım uydudan görüntülendi. Savaşın vurduğu Irpin'den paylaşılan görüntülerde, yükselen dumanlar ve zarar gören yapılar objektiflere yansırken, Antonov Havaalanı'nın batısında da hasar gören binalar görüntülendi. Çernihiv'in kuzeydoğusundaki Novoselivka'da Rus bombardımanları sonrası harabeye dönen yapılar ile yine Çernihiv'de hedef alınan ve ardından patlamaların yaşandığı bir petrol depolama tesisinden yükselen siyah dumanlar uydu fotoğraflarında görüldü. Ukrayna, Rus saldırıları sonrası uydudan görüntülendi Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları sonrası harabeye dönen kentlerin uydudan çekilmiş fotoğrafları paylaşıldı.

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