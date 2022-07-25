Kremlin: Rusya'nın Odessa'daki saldırıları tahıl sevkiyatını etkilemez

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın Ukrayna donanmasına ait bir savaş gemisinin ve ABD tarafından gönderilen Harpoon gemisavar füzelerinin deposunun vurulduğunu açıklamasının ardından Kremlin’den yeni bir açıklama geldi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus ordusu tarafından yapılan bu saldırıyı savunarak, "Bu sadece askeri altyapıyla ilgili. Bunun, anlaşmaların uygulanması ve tahılın çıkarılması için kullanılacak altyapıyla hiçbir ilgisi yok. Bu nedenle, bu durum tahıl çıkarma sürecinin başlamasını hiçbir şekilde engelleyemez ve engellememeli" ifadelerini kullandı.

"BM üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmeli"

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İstanbul’da imzalanan anlaşma doğrultusunda Rus tahıl ve gübresinin pazarlanması yönündeki engellemelerin kalkacağını ve Birleşmiş Milletler’in (BM) bu doğrultuda üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirmesi gerektiğini belirterek, "Daha önce de söylediğimiz gibi BM’nin, Rus ihracatına yönelik kısıtlamalarla ilgili yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Mutabakatlara uygun olarak kurulan mekanizmaların verimliliğine, işleyişine dair değerlendirme yapmak için bekleyelim" dedi.

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DÜNYA Odessa saldırısı sonrası Zelenskiy'den açıklama

Peskov enerji krizi konusunda Avrupa’yı suçladı

Kremlin sözcüsü Peskov, Avrupa’da yaşanan enerji krizine de değinerek, bu konuda Avrupa’yı ülkelerine uyguladığı kısıtlamalar nedeniyle eleştirdi. Peskov, "Burada herhangi bir politika yok, bizzat Avrupalıların uyguladığı kısıtlamalar var ve bizzat Avrupalılar bu kısıtlamalardan zarar görüyor. Rusya, sorumlu bir gaz tedarikçisi ve Avrupa Komisyonu, Avrupa başkentleri ve ABD ne derse desin, Rusya Avrupa’da enerji güvenliğini büyük ölçüde garanti eden ülke olarak kalmaya devam ediyor. Avrupa, kendilerini vuran bu tamamen pervasız kısıtlama ve yaptırım uygulamaları yolunda devam ederse, buradaki durum farklı olacaktır" şeklinde konuştu.

OYNAT 00:19 Rusya tahıl koridoru anlaşmasından saatler sonra Odessa limanını vurdu İstanbul'da Ukrayna ile Rusya arasında varılan 'tahıl koridoru' anlaşmasından bir gün sonra, Ukrayna'nın önemli liman kentlerinden Odessa patlamalarla sarsıldı.



Ukrayna ordusunun açıklamasına göre Cumartesi sabah erken saatlerde Odessa iki füzeyle vuruldu.



Ukrayna Hava Kuvvetleri, Rusya'yı saldırıdan sorumlu tutarak, limandaki ambarların kasıtlı olarak hedef alındığını söyledi.



Dün varılan anlaşmada, Rusya, tahıl ihracatında kullanılacak limanları hedef almamayı taahhüt etmişti.





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