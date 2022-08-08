Dünya Kremlin Sözcüsü Peskov Erdoğan müzakerelerde büyük rol oynuyor
AVRUPA

Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan müzakerelerde büyük rol oynuyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna ile müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Peskov yaptığı açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı." dedi.

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Haber Merkezi İHA
Kremlin Sözcüsü Peskov: Erdoğan müzakerelerde büyük rol oynuyor
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelensky arasında İstanbul’da görüşme gerçekleştirilmesine ilişkin teklifine değindi.

"ERDOĞAN BÜYÜK ROL OYNUYOR"

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasındaki barış sürecini başlatmak için birçok kez teklifte bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekten de müzakerelerin birkaç turunun düzenlenmesinde büyük rol oynadı. Cumhurbaşkanı, bu isteğini dile getirmeye devam ediyor. Ancak Ukrayna tarafı ilgi alanımızdan kayboldu ve özel askeri operasyonumuz da devam ediyor" dedi.

Sözlerinin devamında Zelenskiy ile Putin arasındaki muhtemel bir görüşmeyle ilgili kapının kapalı olduğunu tekrarlayan Peskov, "En üst düzeyde görüşme düzenlenmesine gelince, bu sadece müzakerecilerin ev ödevlerini yapmaları sonrası mümkün olabilir. Şu an için böyle bir ihtimal bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

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"ULUSAL PARA BİRİMLERİNİN PAYINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Putin’in görüşmesinde doğal gaz ödemesinin kısmi olarak Rus rublesi olarak yapılması ve ticarette ülkelerin kendi para birimlerini kullanmasına yönelik varılan uzlaşıya değinen Peskov, "Ulusal para birimlerinin payını arttırmaya devam edeceğiz. Ulusal para birimlerinin kullanımının arttırılmasındaki amaç doları aşağıya çekmek değil" şeklinde konuştu.

Soçi’deki görüşmede alınan güvenlik önlemlerinin fazlalığı ile ilgili sorulan soruya da cevap veren Peskov, "Bu önlemler her zaman alınıyor. Korona virüs salgını dönemlerinde bu gibi önlemler daha da arttı" dedi.

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