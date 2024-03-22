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Dünya

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Ukrayna'da "savaş halinde" bulunduğunu belirtti

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Ukrayna'daki askeri faaliyetlerinin "özel askeri operasyon" olarak başladığını belirterek, "Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi." dedi.

13:44 - 22/03/2024 Cuma
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Peskov, Rus "Argumentı i Faktı" gazetesine verdiği demeçte, Ukrayna'da devam eden savaş hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'da başlattığı askeri faaliyetlerin statüsünün zamanla değiştiğini söyleyen
Peskov, "Evet bu bir özel askeri operasyon olarak başlamıştı."
ifadesini kullandı.
Sürecin daha sonra bir savaşa evrildiğini belirten Peskov,
"Savaş halinde bulunuyoruz. Kolektif Batı buna Ukrayna tarafında katıldığında, bu bizim için bir savaş haline geldi. Herkesin bunu kendi iç seferberliği için anlaması gerekiyor.
" diye konuştu.


#Kremlin
#Dmitriy Peskov
#Rusya
#savaş
#Ukrayna
#Kremlin Sözcüsü
27 dakika önce
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