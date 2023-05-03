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Dünya

Kremlin: Tahıl Koridoru Anlaşma şartlarının uygulanmasıyla ilgileniyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Moskova’da yaptığı açıklamalarda, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla varılan Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

14:05 . 3/05/2023 Çarşamba
AA
Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Tahıl Koridoru Anlaşması’na yönelik temasların sürdüğünü belirterek
“Bu anlaşmanın tüm koşullarının yerine getirilmesiyle, çok uzun zaman önce bu anlaşma ilk devreye alındığında vardığımız anlaşmaların uygulanmasıyla ilgileniyoruz.”
dedi.

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle yaşanan "gıda krizi" riskinin ortadan kaldırılmasına yönelik Türkiye'nin çabalarıyla varılan Tahıl Koridoru Anlaşması’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu


Peskov, anlaşmanın uzatılma ihtimaline ilişkin bir soruya
“Şimdiye kadar iyimser olmak için çok az gerekçe var.”
yanıtını verdi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı: BM temsilcileri ile görüşeceğiz


Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Moskova’da düzenlendiği basın toplantısında, İstanbul'daki Ortak Koordinasyon Merkezi'nde Rusya, Türkiye, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcileri arasında temasların devam ettiğini söyledi.


Yakın zamanda bu konuda üst düzey bir toplantının yapılmasının planlandığını belirten Zaharova, toplantı tarihine ilişkin uzlaşma sağlandığında bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.


Zaharova, Rus tarım ürünlerinin ve gübrelerinin dünya pazarına erişimi konusunda Rusya-BM mutabakatının uygulanmasına ilişkin yaklaşımlarının bilindiğini belirterek
“BM Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) Genel Sekreteri Rebecca Greenspan başkanlığındaki BM temsilcileri ile Rus kurumlarının heyetleri arasında, anlaşmanın uygulanması için Moskova'nın 5 Mayıs'ta yeni bir istişare turuna ev sahipliği yapacağını söyleyebilirim.”
ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, bugün yaptığı açıklamada, tahıl girişiminin süresinin uzatılmasına yönelik,
“5 Mayıs Cuma günü Türkiye, Ukrayna ve Rusya Savunma Bakan Yardımcılarının İstanbul’da bir araya gelmesi planlanıyor."
demişti.
#Rusya
#Tahıl
#Dmitriy Peskov
#BM
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