Kremlin: Ukrayna ile müzakereye açığız ama belirsizlikler var

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın Rusya ile müzakerelere hazır olduklarına dair açıklamasına ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.
Moskova'nın Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile müzakereye oturup oturmama meselesinin basit bir konu olmadığına dikkati çeken Peskov, hukuki açıdan Zelenskiy'nin görev süresinin sona ermesi nedeniyle oluşan sorunun gündemde olduğunu ancak pratik açıdan bakıldığında hedeflere müzakere yoluyla ulaşmaya açık olduklarını vurguladı.
Peskov, bu hususta çok farklı seçeneklerin bulunduğuna işaret etti.
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, resmi ziyarette bulunduğu Çin'de mevkidaşı Vang Yi ile görüşmesinde, "Rus tarafıyla müzakereye istekli ve hazır olduklarını", müzakerelerin bağımsız, adil ve kalıcı barışı amaçlaması gerektiğini söylemişti.