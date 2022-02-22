Dünya Kremlin Ukrayna krizi Türkiye ile ilişkilerimize engel değil
AVRUPA

Kremlin: Ukrayna krizi Türkiye ile ilişkilerimize engel değil

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan krize ilişkin bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan süreç nedeniyle Türkiye ile ikili ilişkilerinin zedelenmeyeceğini açıkladı. Peskov, "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." diye konuştu.

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Kremlin: Ukrayna krizi Türkiye ile ilişkilerimize engel değil
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rus ordusu, kararın ardından bölgeye konuşlandırılmıştı.

Gelişmelerin ardından tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağıran Erdoğan, "Biz Rusya’nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.

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Tüm bu gelişmelerin ardından bir basın açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan süreç nedeniyle Türkiye ile ikili ilişkilerinin zedelenmeyeceğini açıkladı. Peskov, "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." diye konuştu.

"HER ZAMAN DİYALOĞA HAZIRIZ"

Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

  • "Doğal olarak Rusya her düzeyde temaslara açık. Rusya - Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi bizim açımızdan istenmeyen bir durum olur. Biz, her zaman Kiev’le diyaloğa hazırız."

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