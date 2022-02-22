Kremlin: Ukrayna krizi Türkiye ile ilişkilerimize engel değil

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamıştı. Rus ordusu, kararın ardından bölgeye konuşlandırılmıştı.

Gelişmelerin ardından tüm dünyadan Rusya'ya tepkiler geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Rusya’nın Donetsk ve Luhansk Cumhuriyetleri’ni tanıma kararını kabul edilmez buluyoruz ve reddediyoruz" açıklamasını yaptı.

Konuya ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Tarafları sağduyu ve uluslararası hukuka riayete çağıran Erdoğan, "Biz Rusya’nın kararının kabul edilmez olarak değerlendiriyoruz." dedi.

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"KRİZ TÜRKİYE-RUSYA İLİŞKİLERİNE ENGEL DEĞİL"

Tüm bu gelişmelerin ardından bir basın açıklaması yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, yaşanan süreç nedeniyle Türkiye ile ikili ilişkilerinin zedelenmeyeceğini açıkladı. Peskov, "Ukrayna konusundaki görüş ayrılıkları, Rusya-Türkiye ilişkileri için engel değil." diye konuştu.

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"HER ZAMAN DİYALOĞA HAZIRIZ"

Peskov'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Doğal olarak Rusya her düzeyde temaslara açık. Rusya - Ukrayna arasındaki diplomatik ilişkilerin kesilmesi bizim açımızdan istenmeyen bir durum olur. Biz, her zaman Kiev’le diyaloğa hazırız."

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