Dünya Kremlin Ukraynada daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz
ASYA

Kremlin: Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamadıklarını belirterek, “Gündemde böyle bir şey yok. En azından bu yönde açıklamalar olmadı. Rusya’ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor.” dedi.

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Haber Merkezi AA
Kremlin: Ukrayna’da daha fazla bölge ilhak etmeyi planlamıyoruz
Dmitriy Peskov

Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki bazı konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rusya’nın Ukrayna’da yeni bölgeler ilhak etmeyi planlayıp planlamadığına ilişkin soruya Peskov, “Gündemde böyle bir şey yok. En azından bu yönde açıklamalar olmadı ancak yine de mevcut bölgelerin özgürleştirilmesi için yapılacak çok fazla iş var. Rusya’ya yeni katılan bazı bölgelerdeki işgal altındaki toprakların özgürleştirilmesi gerekiyor.” yanıtını verdi.

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Peskov, Kiev yönetiminin istemesi halinde çatışmaların yarın bile bitebileceğini ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’nin bu durumun farkında olduğunu vurguladı.

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İlhak edilen Kırım'daki duruma ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Peskov, "Tehlikeler devam ediyor çünkü Ukrayna tarafı, terör saldırıları düzenlemeye yönelik politikasını sürdürüyor ancak gelen bilgiler, etkili karşı tedbirlerin de alındığını gösteriyor." dedi.

Peskov, Rus petrolüne ilişkin tavan fiyat uygulamasına da bir yanıt vereceklerine işaret ederek, “Hazırlıklarımız tamamlanıyor.” ifadesini kullandı.

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SSCB kuruluşunun 100’üncü yılı kutlanmayacak

1991'de dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) 30 Aralık'ta kuruluşunun 100’üncü yılına ilişkin bir kutlama yapılıp yapılmayacağına ilişkin soruya Peskov, “Hayır, kutlama olmayacak.” cevabını verdi.

Peskov, SSCB döneminin, Rusya tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in geçmişte kullandığı bir ifadeyi hatırlatan Peskov, “Sadece kalbi olmayan birisi, SSCB'nin dağılmasından üzüntü duymaz ve sadece beyni olmayan birisi SSCB'nin tekrar kurulmasını dileyebilir.” ifadesini kullandı.

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