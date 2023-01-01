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Dünya
Kremlin Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'nın Dnipro kentindeki apartmana düzenlenen saldırıya ilişkin suçlamaları reddederek, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." dedi.
14:16 . 16/01/2023 Pazartesi
AA
Dnipro'ya füze saldırısı

Dnipro'ya füze saldırısı

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Dnipro'da bir apartmana düzenlenen füze saldırısı ve Ukrayna'ya yönelik olası yeni tank sevkiyatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Rusya'nın sivil binalara saldırı gerçekleştirmediğini belirten Peskov, "Rus ordusu yerleşim binalarına veya sosyal altyapı tesislerine saldırı düzenlemiyor. Ukrayna tarafının bazı temsilcilerinin yaptığı, trajedinin hava savunma sisteminden kaynaklandığına dair çıkarımları sizler de gördünüz." diye konuştu.

İngiltere'nin Ukrayna'ya yönelik Challenger 2 tankları sevk etme planlarına ise tepki gösteren Peskov, "Buna son derece olumsuz yaklaşıyoruz. İngiltere'nin ve diğer Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya yeni daha gelişmiş askeri ekipman sağlama niyeti, sahadaki durumu değiştirmiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, söz konusu sevkiyatların yalnızca süreci uzattığına dikkati çekerek, "Ukrayna'nın da durumunu kötüleştiriyor. Ukrayna'da yaşayan insanların kaderini, geleceklerini herhangi bir şekilde umursadıklarından şüpheliyiz. Rusya karşıtı amaçlarına ulaşmak için bu ülkeyi bir araç olarak kullanıyorlar. Bu tanklar da tıpkı diğerleri gibi yanacak." dedi.


Rusya, Dnipro'yu vurdu: 18 ölü 73 yaralı
Rusya, Dnipro'yu vurdu: 18 ölü 73 yaralı

Ukrayna'nın Dnipro kentinde Rusya'nın düzenlediği füze saldırısında bir apartman hedef oldu. Saldırı sonucu 18 kişi hayatını kaybederken, 73 kişi de yaralandı. Can kaybı ve yaralı sayısının artmasından endişe duyuluyor.Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 'Rusya'nın saldırısında dokuz katlı bir apartman vuruldu. Füzenin çarpmasıyla binanın ikinci katından dokuzuncu katına kadar ağır hasar oluştu. Onlarca insan kurtarıldı, aralarında çocuklar da var. Enkaz temizleme çalışmaları devam ediyor. Enkaz altında kaç kişi var henüz bilinmiyor. Maalesef ölü sayısı her saat artıyor.' dedi.Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan görüntülerde, saldırının neden olduğu yıkım kameralara yansıdı.


#Dnipro
#Rusya
#Ukrayna
2 gün önce
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Kremlin Ukrayna'da Dnipro'ya gerçekleştirilen füze saldırısıyla ilgili suçlamaları reddetti
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