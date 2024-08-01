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Dünya

Kremlin: Ukrayna'ya F-16 teslimatı cephedeki dinamikleri çok değiştirmez

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının olası teslimatının, cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkilemeyeceğini söyledi.

13:58 - 1/08/2024 четверг
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere Ukrayna'ya Batı ülkelerinden F-16 savaş uçaklarının teslim edildiği iddiaları ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.


Teslimatın gerçekleştiğine yönelik herhangi bir açıklama yapılmasa da bazı mesajların olduğunu hatırlatan Peskov, ancak F-16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya olası teslimatının Ukrayna ordusu için çözüm olmayacağını savundu.


Peskov, “Burada ‘sihirli bir hap' yok, her derde deva yok. Kiev rejiminin silahlı kuvvetleri için bu her derde deva olmayacak, bunun farkında olmalılar” ifadelerini kullandı.


'Bu uçaklar ortaya çıkacak, sayıları giderek azalacak, vurulacaklar ve düşürülecekler'

F-16'ların Ukrayna'da ortaya çıktığında Rusya'nın hedefi olacağına dikkati çeken Peskov, “Bu uçaklar ortaya çıkacak, sayıları giderek azalacak, vurulacaklar ve düşürülecekler. Ama elbette bu teslimatlar cephedeki gelişmelerin dinamiklerini önemli ölçüde etkileyemeyecek” şeklinde konuştu.


Peskov, Ukrayna'daki F-16'ların imhası için Rus askeri personeline ödül vadedildiğini de hatırlattı.


Batı kaynaklı bazı gazetelerde, Ukrayna'ya F-16 savaş uçaklarının ilk partisinin teslim edildiği bilgisi yer almıştı. Ukraynalı yetkililer, bu hususta yorum yapmayacaklarını açıklamıştı.


#Dmitriy Peskov
#Ukrayna
#Rusya
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