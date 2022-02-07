Kremlin'de Rusya-Ukrayna krizi görüşüldü: Putin Macron'u eli cebinde karşıladı

Ukrayna'nın doğusunda yaşanan kriz devam ederken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Rusya’nın başkenti Moskova’daki Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi.
Putin'in Macron'u eli cebinde karşılaması ve iki liderin geniş bir masada birbirlerinden uzakta oturmaları dikkat çekti.
Basına kapalı yapılacak görüşme öncesi Putin, Fransa'nın diyalog sürecine katkı sağlama yönünde çabaları olduğuna dikkat çekerek, "Rusya ve Fransa'nın güvenlik konularında ortak endişeleri var” dedi.
Macron ise, Avrupa'daki gerilimi işaret ederek, "Avrupa'da güvenlik ve istikrarı korumanın tek yolunun diyalog olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.