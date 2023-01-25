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Dünya

Kremlin'den ABD tanklarına meydan okuma: Diğerleri gibi yanacaklar

ABD'nin Ukrayna'ya sevk etmeyi planladığı Abrams tanklarının etkisinin büyütülmemesini gerektiğini belirten Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek" dedi.

15:21 . 25/01/2023 Çarşamba
Diğer
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü
Dmitriy Peskov
, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik olası Abrams tankı sevkiyatını değerlendirdi.

"Abartılıyor"

Çok sayıda uzmanın, söz konusu sevkiyatı teknik açıdan "saçma" bulduğuna işaret eden Peskov, "Bu plan teknolojik nedenlerden dolayı kaybedecek bir plandır ve daha da önemlisi, bunun Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne katacağı potansiyel açık bir şekilde abartılıyor." diye konuştu.

"Yanacaklar"

Peskov, Abrams tanklarının yaratacağı maliyetin, Avrupalılar tarafından karşılanacağını söyleyerek "Bu tanklar da diğerleri gibi yanacak. Ancak çok pahalılar ve bedeli de öncelikle Avrupalı vergi mükelleflerince ödenecek. Amerikalılar da her zaman olduğu gibi iyi karlar elde edecek" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna'ya Abrams tipi muharebe tankı sevk etme kararını yakında açıklaması beklenirken Almanya'nın da Ukrayna'ya Leopard tankı gönderme kararı aldığı iddia edilmişti.

Almanya'nın, aralarında Polonya ve İskandinav ülkelerinin bulunduğu diğer ülkelere de tankların Ukrayna'ya verilmesi için onay vereceği öne sürülüyor.



#Kremlin
#ABD
#Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
1 saat önce
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Kremlin'den ABD tanklarına meydan okuma: Diğerleri gibi yanacaklar
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