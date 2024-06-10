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Dünya

Kremlin'den 'AP seçimleri' açıklaması: Sonuçlar çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösteriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden çıkan sonucun, çoğunluğun Avrupa ve Ukrayna yanlısı olacağını gösterdiğini belirtti.

14:23 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere, AP seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Rusya'nın AP'deki güç dengesini yakından takip ettiğini belirten Peskov, sağ partilerin popülaritesinin artmasına yönelik dinamiklerin görüldüğünü kaydetti.


Peskov, Avrupa yanlısı partilerin güçlerini korurken sağ partilerin zamanla onlara yetişip geçebileceği değerlendirmesini yaptı.


Peskov,
"Görünüşe göre çoğunluk gerçekten de Avrupa yanlısı ve Ukrayna yanlısı olacak. Ancak AP'nin gelecekteki yapısının da analiz edilmesi gerekiyor"
dedi.


#Avrupa Parlamentosu
#Dmitriy Peskov
#Kremlin
#Rusya
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