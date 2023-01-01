Kremlin'den Ermenistan'a 'Azerbaycan' ayarı: 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Karabağ'daki antiterör operasyonuna ilişkin konuştu.
Yıllardır hukuksuz yere işgal ettiği Karabağ'dan kovulan Ermenistan sözünde durmadı. Karabağ'ı Azerbaycan toprağı olarak tanısa da son dönemlerde bölgede yaşanan çatışmalar ve Azerbaycan ordusundaki can kayıpları bardağı taşırdı. Azerbaycan, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatıldığını duyurdu.
Rusya: Üçlü anlaşmalara uyulmalı
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da, Azerbaycan'ın Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek üzere başlattığı antiterör operasyonuyla ilgili olarak gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.
Peskov, bölgedeki durumun diplomatik çözümü için Bakü ve Erivan'la temasları sürdürdüklerini kaydetti.
Rus barış gücü çatışmalara müdahil olmayacak
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise, bölgedeki Rus askeri güçlerinin "barış gücü" görevini yerine getirdiğini söyleyerek çatışmalara müdahil olmayacağını bildirmişti.