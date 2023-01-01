Kremlin'den Ermenistan'a 'Azerbaycan' ayarı: 1991 itibarıyla topraklarını tanıdığı gerçeğini kastediyoruz

Azerbaycan'ın, Karabağ'da anayasal yapıyı yeniden tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatması Ermenistan destekçisi Fransa'yı endişelendirdi. Karabağ operasyonunda Azerbaycan'ın 'yerleşim yerlerini' hedef aldığını öne sürerek kara propagandaya soyunan Fransa, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nu (BMGK) acil toplantıya çağırdı. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Fransa'nın skandal çağrısına ilişkin, "Fransızlar Azerbaycan karşıtı açıklamalarda Ermenistan'dan bile daha aktif. İslamofobik ve Azerbaycan karşıtı politikaları gösteriyor ki; Fransa, bölgeden ne kadar uzak olursa, bölge için o kadar iyi olur." yanıtını verdi.