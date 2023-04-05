Kremlin'den Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğine tepki: Güvenliğimizi sağlamak için her şeyi yapacağız

"Elbette bu, Avrupa kıtasında istikrar, güvenlik ve öngörülebilirliğin güçlenmesine katkı sağlamayan bir olaydır. Bu, bizim için ek tehdit oluşturuyor ve bizi tüm güvenlik sistemini yeniden dengelemek için gerekli önlemleri almaya mecbur ediyor. Elbette bu biraz zaman alacak çünkü bir defa yapılan bir işlem değil. Bu, uzun bir süreç olacak ancak güvenliğimizi sağlamak için gerekli olan her şey yapılacaktır."