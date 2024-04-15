Kremlin'den İran-İsrail gerilimine ilk tepki

Uzunca bir süredir gündemde olan İran-İsrail gerginliği savaşın doğasının değiştiğine ilişkin birçok şey söylüyor. Hiç kuşkusuz konunun askeri tarafına yönelik analizler, İran’ın konvansiyonel savaş konusunda ne kadar caydırıcı olabileceği üzerinden ilerliyor. Kimine göre İran’ın elinde balistik füzeler var iken kamikaze dronlarla saldırı yapması düşük yoğunluklu bir cevap verme anlayışı içerisinde olduğu anlamına geliyor. Bu argümanı haklı çıkartacak birçok hadise de var hiç kuşkusuz. Örneğin 2020