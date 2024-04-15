Kremlin'den İran-İsrail gerilimine ilk tepki

İran ve İsrail arasındaki gerilimle ilgili Kremlin'den ilk açıklama geldi.
"Yaptırımlar zarar verecek"
ABD ve İngiltere'nin Rusya'ya yönelik yaptırımlarını sürdürmesine ve alüminyum, bakır ve nikel ithalatını yasaklamasına tepki gösteren Peskov, “Bu yaptırımları yasadışı görüyoruz. Yaptırımları uygulayanların kesinlikle çıkarlarına zarar vereceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Ne olmuştu?
İran, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'daki İran konsolosluğuna yönelik saldırısına misilleme olarak 13 Nisan'da İHA ve füzelerle İsrail topraklarına saldırmıştı.