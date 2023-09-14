Kremlin'den iş birliği vurgusu: Kuzey Kore ile mümkün olan her alanda ilişkileri geliştireceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un geçtiğimiz gün gerçekleştirilen zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i ülkesine davet ettiği, Putin’in de daveti kabul ettiği öğrenildi. 4 yıl 5 aylık aranın ardından Rusya’yı ziyaret ederek Putin ile bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyleyen Kim, yeni dönemde Kuzey Kore-Rusya ilişkileri için Putin’le birlikte istikrarlı ve geleceğe yönelik geniş kapsamlı bir plan hazırlamak istediğini ifade etti.