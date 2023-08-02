Kremlin'den Tahıl Koridoru açıklaması: Olası görüşme dahil temasların sürdürülmesine karar verildi

Kremlin’den Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bugün gerçekleşen telefon görüşmesine dair yapılan açıklamada, iki lider arasında ‘olası bir görüşmeye yönelik hazırlıklar’ dahil çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildiği ifade edildi.





Kremlin'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;“İki lider, çok yönlü Rus-Türk işbirliğinin çeşitli tarafları üzerinde diyaloğu sürdürdü. Vladimir Putin özellikle, Rusya'nın Karadeniz limanlarından Ukrayna tahıl ihracına ilişkin 'paket' anlaşmalarının feshedilmesi ile Rus gıda ve gübre arzının engellenmesiyle ilgili ilkesel tutumunu özetledi. (Putin) ‘Tahıl anlaşmasının’ Rusya kısmının uygulanmasında tam bir ilerleme olmaması bağlamında, anlaşmanın daha fazla uzatılmasının anlamsız olduğunu kaydetti.

(Putin), Batı'nın Rusya'ya karşı bu anlaşmalarda belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirir getirmez, İstanbul anlaşmalarına geri dönmeye hazır olduğunu yineledi.

Rus tahılın ücretsiz verilmesi dahil seçenekler üzerinde çalışılıyor

Rusya, gıdaya en çok ihtiyaç duyan ülkelerin talebini dikkate alarak Rus tahılının tedariki için ücretsiz verilmesi de dahil olmak üzere güvenilir seçenekler üzerinde çalışıyordu. Bu konu, geçtiğimiz günlerde St. Petersburg'da düzenlenen ikinci Rusya-Afrika Zirvesi'nde önemli ölçüde tartışıldı. Türkiye ve diğer ilgili devletlerle bu alanda işbirliğine yönelik tutum ifade edildi.

Rus-Türk ortaklığının gündemini görüşen liderler, ticari ve ekonomik bağların geliştirilmesi, enerji sektöründe ortak stratejik projelerin uygulanması ve turizm endüstrisinde işbirliğine yönelik beklentilere odaklandı. Her iki taraf da, 2022'nin sonunda neredeyse ikiye katlanan ticaretin istikrarlı büyümesinden memnun olduğunu ifade etti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'deki orman yangınlarının söndürülmesindeki yardımları için Rusya yönetimine ve halkına teşekkür etti.

İki lider arasında olası bir görüşmeye yönelik hazırlıklar da dahil olmak üzere çeşitli düzeylerde temasların sürdürülmesine karar verildi"







