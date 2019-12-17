Dünya Kremlinden Türkiye açıklaması Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek
ASYA

Kremlin'den Türkiye açıklaması: Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek

Kremlin'den Türkiye ve Libya arasındaki mutabakata ilişkin çarpıcı bir açıklama geldi. Türkiye'nin Libya'ya askeri destek verme ihtimaliyle ilgili yapılan açıklamada, "Erdoğan ve Putin, ocak ayında bir araya geldiklerinde askeri destek konusunu görüşecek" denildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Libya krizini görüşeceğini söyledi.

Libya için karar anı
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Libya için karar anı

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya ile Türkiye’nin Suriye meselesi çözümü konusunda yoğun temasları sürdürdüğünü anımsattı.

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Putin ile Erdoğan’ın Libya krizini de görüşmeye devam edeceğine işaret eden Peskov, "Elbette, ilerideki telefon ve yüz yüze görüşmelerinde Libya meselesi muhakkak ele alınacak. Libya meselesinin de konuşulması gerekiyor" dedi.

Peskov, Putin’in ocak ayında TürkAkım doğal gaz boru hattı projesinin açılışına katılacağını hatırlatarak, "Bu, bütün güncel konuları görüşmek için iyi bir fırsat olacak. Herhangi bir diğer ziyaret ya da temas şimdilik planlanmış değil ama çalışma programı hızla değişebilir" ifadelerini kullandı.

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