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Dünya

Kreşte büyük skandal: Çocukların uyku minderinden 500 bin kişi öldürebilecek uyuşturucu çıktı

ABD'nin New York kentindeki bir çocuk yuvasında uyku minderinin altında bir kilogram fentanil bulundu. Bir çocuğun öldüğü, üç çocuğun da hastaneye kaldırıldı öğrenildi.

08:24 . 20/09/2023 Çarşamba
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Uyuşturucunun eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olduğu öğrenildi.

Uyuşturucunun eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olduğu öğrenildi.

Sadece bir haftadır kreşte kalan Nicholas Dominici, Cuma günü aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle hayatını kaybetti. Diğer üç çocuk ise Bronx'taki kreşte güçlü narkotik maddeye maruz kaldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. İki kişi hakkında uyuşturucu komplosu ve cinayet suçlamasıyla dava açıldı. Polis, yaşları sekiz ay ile iki yaş arasında değişen çocukların kreşte fentanil soluduklarına inanıyor.

Eroinden 50 kat daha güçlü

Üç çocuğa, opioid doz aşımını tersine çevirmek için kullanılan bir acil durum ilacı olan Narcan verildi. New York Polis Departmanı baş dedektifi Joseph Kenny Pazartesi günü yaptığı açıklamada, kreşte yapılan aramada "çocukların daha önce uyuduğu minderin altında" bir kilo fentanil bulunduğunu söyledi. Arama ekiplerinin ayrıca kilolarca uyuşturucuyu paketlemek için kullanılan üç pres bulduğu açıklandı. Polis, kreşte bulunan uyuşturucunun 500 bin kişiyi öldürebileceğini söyledi. Eroinden 50 kat daha güçlü sentetik bir ağrı kesici olan fentanil, ABD'de uyuşturucu kaynaklı ölümlerdeki artıştan sorumlu tutuluyor.

#ABD
#New York
#uyuşturucu
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