Kripto para borsası Binance'yi sarsan karar: Kara para aklama suçundan hapishaneye gönderildi

Nikaragua, İsrail'in Gazze'deki eylemlerine siyasi, mali ve askeri destek sağlayarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımını desteklediği" gerekçesiyle Almanya aleyhine Uluslararası Adalet Divanı (UAD)’nda açtığı davanın duruşmaları öncesi bir grup Filistin destekçisi gösterici, mahkeme binasının önünde toplandı. Göstericiler "Özgür Filistin, işgal bir suçtur, asla hepimizi öldüremeyecekler" gibi sloganlar atarken, “Filistinliler için adalet” yazılı pankartlar taşıdı. Ayrıca UAD binası önünde Nikaragua ve Filistin bayrakları açtı.