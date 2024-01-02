Küba Devlet Başkanı Canel'den dünyaya Gazze çağrısı: Soykırıma karşı acil harekete geçilmeli

Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.