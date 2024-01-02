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Dünya

Küba Devlet Başkanı Canel'den dünyaya Gazze çağrısı: Soykırıma karşı acil harekete geçilmeli

Gazze'deki İsrail katliamına karşı sessiz kalmayan ülkelerden biri olarak öne çıkan Küba'dan dünyaya yeni bir çağrı daha geldi. Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına ilişkin, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir." dedi.

07:35 - 2/01/2024 Salı
AA
Miguel Diaz Canel
Miguel Diaz Canel

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli sivillerin görüntüsünü paylaştı.


Küba Devlet Başkanı paylaşımında, "Dünyanın soykırıma karşı harekete geçmesi acildir. Filistin halkına yapılan şiddet ancak Nazilerin IIGM'deki Yahudilere yaptıklarıyla kıyaslanabilir. Bu duruma maruz kalmış bir halkın, başka bir yerde bunu yapmış olması zalimce bir çelişkidir." ifadelerini kullandı.

Canel, 29 Aralık'taki açıklamasında da "İsrail'in Filistin halkına uyguladığı barbarlığın sonu gelmeli artık." paylaşımında bulunmuştu.




#Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel
#gazze
#israil
#Küba
#Naziler
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