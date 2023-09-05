Küba duyurdu: Rusya için savaşmak üzerelerken tespit ettik

Küba Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna’da savaşmak üzere Rusya adına asker toplayan bir şebekenin ortaya çıkarıldığını duyurdu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Küba vatandaşlarını zorla Ukrayna’daki savaşa gönderen şebekenin hem Rusya’da hem de Küba’da faaliyet gösterdiği belirtildi. İçişleri Bakanlığı’nın şebekeyi etkisiz hale getirmek için operasyon başlattığı ifade edilen açıklamada, Kübalıların zorla savaşa gönderilmesine yönelik faaliyetlerin sonlandırıldığı kaydedildi.