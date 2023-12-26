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Dünya

Küba'dan 'terörist devlet İsrail' ifadesiyle Filistin'e destek: Yaşananlara kayıtsız kalmayacağız

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren terör devleti İsrail'e Küba'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, "Terörist İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için utanç vesilesidir." diyerek ülkesinin Filistin için sesini daima yükselteceğini ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacağını belirtti.

23:27 - 26/12/2023 Salı
AA
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel
Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına "sert" tepki göstererek, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

"Terörist İsrail devleti"

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, "Terörist İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için utanç vesilesidir. Cezadan muaf olma ne zamana kadar sürecek, cinayetler ne zamana kadar serbestçe devam edecek? Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." paylaşımı yaptı.

Küba Devlet Başkanı Canel, İsrail saldırılarıyla harabeye dönen Gazze'nin fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı.

BAE'de 'soykırımı' haykırmıştı

Canel, 2 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Dubai kentindeki Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı'nda (COP28) İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına işaret ederek, "Buradan 2 bin kilometre kadar uzakta yani Gazze'de soykırım yaşandığını hatırlatmak istiyorum." demişti.



#Gazze
#İsrail
#Soykırım
#Küba Devlet Başkanı
#Miguel Diaz Canel
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