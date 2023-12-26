Küba'dan 'terörist devlet İsrail' ifadesiyle Filistin'e destek: Yaşananlara kayıtsız kalmayacağız

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, İsrail'in Gazze'de devam eden saldırılarına "sert" tepki göstererek, "Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Canel, sosyal medya hesabı X'ten, "Terörist İsrail devletinin Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım, tüm insanlık için utanç vesilesidir. Cezadan muaf olma ne zamana kadar sürecek, cinayetler ne zamana kadar serbestçe devam edecek? Küba, Filistin için sesini daima yükseltecek ve hiçbir zaman yaşananlara kayıtsız kalmayacak." paylaşımı yaptı.