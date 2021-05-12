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Dünya Kudüs Koruma Heyeti Başkanı Hidmi Filistin Türkiyenin önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha gördük
ORTADOĞU

Kudüs Koruma Heyeti Başkanı Hidmi: Filistin Türkiye'nin önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha gördük

Kudüs Koruma Heyeti Başkanı Nasır El Hidmi, TVNET’e yaptığı açıklamalarda, ''Filistin’in, Türkiye’nin önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha gördük'' dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kudüs Koruma Heyeti Başkanı Hidmi: Filistin Türkiyenin önceliklerinden biri olduğunu bir kez daha gördük
Gazze'de İsrail'in hava saldırıları nedeniyle 53 kişi şehit oldu.

İşgalci İsrail, Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki Filistinli sivillere yönelik saldırılarını sürüyor. Gazze'de İsrail'in hava saldırısı sonucu 53 kişi şehit oldu, 320 kişi ise yaralandı.

  • Kudüs Koruma Heyeti Başkanı Nasır El Hidmi, TVNET’e konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bu konuda uluslararası bağlamda her daim önde olduğunu söyleyen Hidmi, ''Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerimi sunuyorum'' dedi.

Hidmi, Türkiye'nin Filistinli sivillere yönelik girişimlerini çok önemli bulduğunu ifade etti. Türkiye halkını ve yönetimini yakından takip ettiklerini belirten Hidmi, ''Türkiye, gerek insani yardım konusunda diplomatik girişimlerinde ve özellikle tarihi geçmişine dayanarak, Osmanlı'nın buradaki tarihi hizmetlerini de göz ardı etmeyerek Kudüs'e ve Filistin davasına çok büyük hassasiyet taşıdığını görüyor. Bundan dolayı da bu girişimlerini çok değerli buluyoruz. Bu girişimlerin daha da artarak devam etmesini istiyoruz. Zira Türkiye dışında sadece sözde bir takım kınamalar dışından ötesine geçmeyen bir çok ülke ile karşı karşıyayız'' dedi.

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