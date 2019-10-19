Dünya Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksada gıyabi cenaze namazı kılındı
ORTADOĞU

Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Dün, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kudüs şairi Nuri Pakdil için, Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra gıyabi cenaze namazı kılındı. Harem-i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

Haber Merkezi AA
Kudüs şairi Nuri Pakdil
Kudüs şairi Nuri Pakdil

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren yazar, fikir adamı Nuri Pakdil'in (85) hayatını kaybetmesi üzerine Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs şairi için, Kudüs'te gıyabi cenaze namazı kılındı

  • İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs Şairi olarak bilinen Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Harem-i Şerif'te de kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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