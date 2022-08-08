Kudüs Seriyyeleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 12 mensubumuz şehit oldu

Dünya

Kremlin açıkladı: Putin ve Zelenskiy görüşmesi olacak mı?

Kremlin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Ukrayna müzakereleri teklifine ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin görüşmesi için herhangi bir temelin oluşmadığı belirtildi.