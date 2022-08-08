Dünya Kudüs Seriyyeleri İsrailin Gazzeye saldırılarında 12 mensubumuz şehit oldu
ORTADOĞU

Kudüs Seriyyeleri: İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 12 mensubumuz şehit oldu

İsrail güçlerinin, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle Cuma günü abluka altındaki Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların üçüncü gününde ateşkes sağlandı. Saldırılarda 44 kişi hayatını kaybetti. Filistin'deki İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında lider kadrosu ve üyelerinden 12 kişinin 'şehit olduğunu' duyurdu.

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Haber Merkezi AA
Kudüs Seriyyeleri: İsrailin Gazzeye saldırılarında 12 mensubumuz şehit oldu
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Kudüs Seriyyeleri, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 5 Ağustos'ta başlattığı saldırılardaki kayıplarına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, lider kadrodan Teysir el-Caberi, Halid Mansur, Ziyad el-Mudallal, Rifat Şeyh el-Eyd ile Selame Abid'in de aralarında bulunduğu 12 İslami Cihad mensubunun yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İsrail, 5 Ağustos'ta saldırı hazırlığında olduğu gerekçesiyle Gazze'de İslami Cihad'a ait olduğunu iddia ettiği hedeflere saldırı başlatmıştı. İsrail'in saldırısı üzerine Gazze'den İsrail yönüne bir dizi roket atılmıştı.

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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ne saldırı düzenledi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde bazı hedeflere saldırı düzenledi.

  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda aralarında 14 çocuk ve 4 kadının yer aldığı 44 kişi hayatını kaybetmişti. İsrail tarafındaysa herhangi bir can kaybı yaşanmamıştı.

Gazze'deki İslami Cihad Hareketi ile İsrail arasında Mısır'ın ara buluculuğuyla varılan ateşkesin, dün yerel saatle 23.30'dan (TSİ 23.30) itibaren yürürlüğe girdiği duyurulmuştu.

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