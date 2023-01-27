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Dünya

Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen silahlı saldırıda beş kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

22:29 . 27/01/2023 Cuma
AA

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Neve Yakov Yahudi yerleşim birimine silahlı saldırı düzenlendiği belirtildi.

  • Açıklamada, saldırı sonucu beş kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

#israil
#Kudüs
#Saldırı
23 minutes ago
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Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü
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