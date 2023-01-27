Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü

İsrail güçleri, Batı Şeria’daki Cenin Mülteci Kampı’na baskın düzenledi. Gerçek mermi kullanılan baskında biri yaşlı kadın 9 Filistinli şehit oldu. Doğu Kudüs'te de 1 Filistinli İsrail askerlerinin açtığı ateşle hayatını kaybetti. İşgalcilerin yılbaşından bu yana şehit ettiği Filistinli sayısı 30'a ulaştı.