Kudüs’te bir Yahudi yerleşim birimine düzenlenen saldırıda beş kişi öldü

Dokuz şehidin ardından İşgalci İsrail'i protesto ettiler: Katliamın bedelini ödeyecekler
Gazze'deki Filistinli siyasi gruplar, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusunun Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskında 9 Filistinlinin şehit edilmesini kınayarak, bu suça karşılık verme tehdidinde bulundu. Hamas Siyasi Büro Başkan Yardımcısı Salih el-Aruri, yaptığı yazılı açıklamada "İşgalciler (İsrail), Cenin katliamının bedelini ödeyecek, direnişimiz kırılmayacak ve direnişin tepkisi gecikmeyecektir" ifadelerini kullandı.