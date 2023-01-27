|
Dünya

Kudüs’te Yahudi yerleşim birimine saldırı: Yedi kişi öldü

İşgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan bir Yahudi yerleşim birimindeki sinagoga silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yedi kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

22:29 . 27/01/2023 Cuma
AA
Kudüs'te Yahudi yerleşim birimine saldırı.

Kudüs'te Yahudi yerleşim birimine saldırı.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırganın, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Neve Yakov adlı yasadışı Yahudi yerleşim biriminde bir sinagoga gelerek silahla ateş açmaya başladığı belirtildi.

Saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de farklı derecelerde yaralandığı paylaşıldı.

Açıklamada ayrıca, polisin olay yerinden araçla kaçan saldırganı kovalayarak, silahlı çatışma sonrasında etkisiz hale getirdiği kaydedildi.

Bakan Ben-Gvir olay yerinde


Öte yandan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in olay yerine gelerek İsrail Polis Şefi Kobi Shabtai ile sahada durum değerlendirmesi yaptığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria'da son dönemde gerilim tırmanmış ve Filistinli can kayıplarında artış yaşanmıştı.


İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin Mülteci Kampı'na dün sabah saatlerinde düzenlediği baskında aralarında 60 yaşında bir kadının da yer aldığı 9 Filistinli öldürülmüştü. Baskın üzerine bölgede çıkan olaylarda işgal altındaki Doğu Kudüs'ün er-Ram beldesinde de 22 yaşında bir Filistinli genç yaşamını yitirmişti.


İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da yılbaşından bugüne aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 30 Filistinli hayatını kaybetti.


#israil
#Kudüs
#Saldırı
2 saat önce
default-profile-img
Kudüs’te Yahudi yerleşim birimine saldırı: Yedi kişi öldü
Alanya’da orman yangını
Antalya’da kapalı pazar yerinin çatısı fırtına nedeniyle çöktü
Zeytinburnu'nda doğal gaz patlaması: Yol çöktü, araçlar yandı
Ekşi Sözlük kullanıcılarına 'İmamoğlu' sansürü: Ses çıkaranın hesabı silindi
Farioli: Atsak farklı olabilirdi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.