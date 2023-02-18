Kuleba: Ukrayna Putin’in kişisel saplantısı

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Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
Rusya’ya karşı tank, mühimmat ve savaş uçaklarına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kuleba, şu an için en iyi güvenlik garantilerinin para, silah ve Rusya'ya yaptırımların sürmesi olacağını vurguladı.
Çin’in Rusya-Ukrayna savaşında bir barış planı önermesi konusuna da değinen Kuleba, Çin'in önereceği planı görmeden bir değerlendirme yapmanın faydası olmayacağını vurguladı.
Kuleba, "Planlarınız ne olursa olsun birine odaklanmalısınız, hepimiz çok yorgun olsak bile özgürlük mücadelesinde yorulmamalıyız." diye konuştu.
Kuleba ayrıca Twitter hesabından, Alman savunma sanayisinde üretim yapan Rheinmetall'in genel müdürü ile Ukrayna'ya gelecekteki tank ve zırhlı araç tedarikini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.
Kuleba paylaşımında, "Ukrayna ve müttefikleri için üretimi artırma imkanlarına odaklanmak üzere Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger ile görüştüm. Ukrayna'nın hem kısa hem de uzun vadeli tank ve zırhlı araç kabiliyetlerini artırmaya yönelik büyük projeleri de görüştük." ifadelerini kullandı.