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Dünya

Kuleba: Ukrayna Putin’in kişisel saplantısı

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna'nın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in "kişisel saplantısı" olduğu değerlendirmesinde bulundu. Kuleba, Almanya'da 59. Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, ancak ve ancak Rusya'da bir değişim olması durumunda Ukrayna’ya barışın geleceğini ve bunun da uzun bir yol olacağını belirtti.

19:28 . 18/02/2023 Cumartesi
AA
Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba

Ukrayna
'nın kendisini savunmaya devam ettiğini dile getiren Kuleba, "Ukrayna, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in kişisel saplantısı oldu." dedi.
Putin'in başkanlıktan gitmesi durumunda bunun kendileri için bir fırsat dönemi olabileceğine işaret eden Kuleba,
“Putin iktidarda olduğu sürece sorunlarımız olacak. Şimdilik savaşta mücadeleye odaklanmalıyız.” i
fadelerini kullandı.

Rusya’ya karşı tank, mühimmat ve savaş uçaklarına ihtiyaç olduğuna dikkati çeken Kuleba, şu an için en iyi güvenlik garantilerinin para, silah ve Rusya'ya yaptırımların sürmesi olacağını vurguladı.

Çin’in Rusya-Ukrayna savaşında bir barış planı önermesi konusuna da değinen Kuleba, Çin'in önereceği planı görmeden bir değerlendirme yapmanın faydası olmayacağını vurguladı.

Kuleba, "Planlarınız ne olursa olsun birine odaklanmalısınız, hepimiz çok yorgun olsak bile özgürlük mücadelesinde yorulmamalıyız." diye konuştu.

Alman silah üreticisi ile görüştü

Kuleba ayrıca Twitter hesabından, Alman savunma sanayisinde üretim yapan Rheinmetall'in genel müdürü ile Ukrayna'ya gelecekteki tank ve zırhlı araç tedarikini görüşmek üzere bir araya geldiğini belirtti.

Kuleba paylaşımında, "Ukrayna ve müttefikleri için üretimi artırma imkanlarına odaklanmak üzere Rheinmetall Genel Müdürü Armin Papperger ile görüştüm. Ukrayna'nın hem kısa hem de uzun vadeli tank ve zırhlı araç kabiliyetlerini artırmaya yönelik büyük projeleri de görüştük." ifadelerini kullandı.



#Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba
#Ukrayna - Rusya
#Putin
19 dakika önce
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Kuleba: Ukrayna Putin’in kişisel saplantısı
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